Trente-neuf (39) personnes sont décédées et 1458 ont été blessées dans des accidents de circulation enregistrés durant la période du 17 au 23 septembre à travers le pays, indique mardi un bilan de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya d'Adrar où 4 personnes ont été décédées et 22 autres ont été blessées suite à 9 accidents de la circulation.

Par ailleurs, les éléments de la Protection civile ont effectué 1968 interventions pour procéder à l'extinction de 1364 incendies notamment urbains et industriels, dont les plus importants ont été enregistrés au niveau des wilayas d'Alger (154 incendies), Blida (100 incendies) et Tizi Ouzou (78 incendies), ajoute la même source.

3 morts et 142 blessés enregistrés le week-end dernier en zones urbaines

Les services de la sûreté nationale ont enregistré 115 accidents de la route durant le week-end dernier en zones urbaines, ayant fait trois (3) morts et 142 blessés, a indiqué mardi la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué. Le facteur humain demeure la principale cause de ces accidents, selon les données fournies par les services compétents de la sûreté nationale.

A cet effet, la DGSN appelle de nouveau les usagers de la voie publique à la prudence au volant et au respect du code de la route, tout en rappelant les numéros vert 1548, et de secours 17 mis à la disposition des citoyens 24h/24h.

Deux morts et deux blessés à Tiaret

Deux personnes sont mortes et deux autres ont été blessées dans un accident de la circulation survenu, lundi soir dans la wilaya de Tiaret, a-t-on appris auprès des services de la protection civile. La même source a précisé que l’accident s’est produit suite à une collision entre un camion et une voiture, au niveau du chemin de wilaya CW N 2, dans son tronçon reliant entre les villes de Frenda et Aïn Kermes, faisant deux morts, décédés sur les lieux, et deux blessés.

17 blessés à Collo (Skikda)

Dix-sept (17) personnes ont été blessées suite à un accident de la route survenu lundi soir sur la route nationale RN 85 à proximité du cimetière des Chouhada dans la commune de Collo (Ouest de Skikda), a-t-on appris de la direction locale de la protection civile. Les agents de l’unité secondaire de la Protection civile de Collo sont intervenus suite à un accident de la route survenu suite au dérapage d’un véhicule touristique et qui est entrée en collision avec un bus de transport de voyageurs causant le dérapage du bus également, a précisé à l’APS la chargée d’information et de communication auprès de cette direction, le lieutenant Imène Merouani.

Selon la même source, l’accident a causé des blessures à 17 personnes âgées entre 6 et 61 ans, ajoutant que les premiers secours ont été assurés sur place aux blessés avant leur évacuation vers l’hôpital de Collo.