La sélection nationale féminine de football, affrontera mardi son homologue ougandaise au stade Miloud-Hadefi d'Oran (19h00), avec l'intention de confirmer le succès décroché à Jinja (2-1), à l'occasion de la seconde manche du 1er tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminine 2024.

Vainqueures mercredi dernier lors du match aller grâce à deux buts signés par Imane Chabel (47e) et Habiba Karchouni (51e), les Algériennes aborderont cette seconde manche avec l'intention de finir le boulot et surtout confirmer leur renouveau, face à un adversaire qui n'aura rien à perdre mais tout à gagner.

Même si les "Vertes" partiront largement favorites à domicile et devant leur public, il n'en demeure pas moins qu'elle seront appelées à faire preuve de vigilance face à une équipe ougandaise qui va tenter le tout pour le tout dans l'objectif de renverser la vapeur et créer la surprise.

En prévision de ce match retour, les joueuses du sélectionneur Farid Benstiti ont rallié vendredi soir la ville d'Oran en présence de l'ensemble de l' effectif. La première séance d'entraînement, effectuée samedi, a vu la présence de toutes les joueuses à l'exception de la sociétaire de l'Inter Milan (Italie) Ghoutia Karchouni, laissée au repos.

En cas de qualification, l’Algérie affrontera au 2e et dernier tour (27 novembre - 5 décembre), le vainqueur de la double confrontation entre le Burundi et l'Ethiopie. Lors du match aller, les deux équipes se sont neutralisées à Bujumbura (1-1). Pour rappel, la dernière participation de l'Algérie à la CAN, remonte à l'édition 2018 disputée au Ghana, et marquée par une élimination dès le premier tour de la compétition.

L'Algérie comptait auparavant quatre participations au tournoi continental (2004, 2006, 2010, et 2014). Au total, 42 nations participeront aux qualifications de la CAN-2024, qui se dérouleront sous format de match aller-retour, en deux tours. L'Afrique du Sud, championne en titre, la Zambie, vice-championne, seront exemptes du premier tour. Le tournoi final se jouera au Maroc. Le 1er tour est composé de 40 équipes. Les 20 équipes qualifiées du premier tour ainsi que les 2 équipes exemptées joueront ce second tour. Les 11 équipes gagnantes se qualifieront pour le tournoi final.