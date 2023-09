Une convention de coopération et d’échanges scientifiques et technologiques a été signée, dimanche à Sétif, entre l’université Ferhat-Abbas (Sétif 1) et la China National Building Material (CNBM), prévoyant, notamment, la création d’un laboratoire algéro-chinois des matériaux de construction.

Le directeur général de la recherche scientifique et du développement technologique au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mohamed Bouhicha, a indiqué, en marge de la cérémonie de signature, à l’université Sétif 1, que cette initiative "s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de coopération entre l’Algérie et la République populaire de Chine, deux pays qui entretiennent des relations étroites depuis 65 ans".

Il a ajouté que la convention vise à "mettre en œuvre et à renforcer la coopération entre les deux parties dans les domaines de la recherche et du développement, de la coopération internationale et de l’innovation technologique dans les domaines de la construction". M. Bouhicha a rappelé, à ce propos, que la CNBM est un leader mondial dans plusieurs domaines liés à la construction.

Il a également souligné que cette convention de coopération permettra la mise en place, à Sétif, d’un laboratoire algéro-chinois des matériaux de construction qui sera le premier du genre en Afrique. Il a encore indiqué que le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui salue cette initiative, espère voir ce partenariat élargi davantage dans le domaine de la recherche scientifique et du développement technologique en Algérie. Pour sa part, le vice-président de la CNBM, (société nationale chinoise des matériaux de construction), Ji Chiyaw, a estimé que la convention entre la CNBM qui est, selon lui le plus grand groupe industriel en matière de matériaux de construction dans le monde, constitue "un point important de la coopération (du groupe chinois) en Algérie".

Les relations entre la République populaire de Chine et l’Algérie sont "profondes et seront encore renforcées dans le cadre de la coopération en matière de recherche scientifique et de développement technologique dans le domaine des matériaux de construction, en particulier le ciment et le verre", a-t-il encore déclaré. Selon M. Ji Chiyaw, la CNBM, qui a figuré, durant 13 ans, dans le classement annuel des 500 pl us grandes entreprises du monde, compte 26 instituts de recherche scientifique et de conception et 11 laboratoires nationaux, en plus de 196 entreprises créées dans 76 pays où les projets de la CNBM, ses investissements extérieurs et ses systèmes de chaînes d’approvisionnement internationales sont largement répandus.

Pour sa part, le recteur de l’université de Sétif 1, le Pr Mohamed El-Hadi Latrèche, a fait part de la volonté de l’institution qu’il dirige de mettre en œuvre tous les moyens pour que cette convention avec la CNBM soit un "accord gagnant-gagnant". Une convention, a-t-il souligné, dont l’importance est évidente pour "la promotion de la recherche commune de haut niveau et le transfert et le partage de la technologie maîtrisée par le partenaire chinois", en cela qu’elle (la convention) contribuera à l’ouverture de l’université sur son environnement international et soutiendra les projets de coopération scientifique et technologique entre l’Algérie et la République populaire de Chine.