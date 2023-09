La paire des moins de 23 ans Yanis Gobin- Hamoudi Raed s'est qualifiée, vendredi soir au complexe sportif "La Lofa" d’Es-Senia (Oran) pour les demi-finales du Mondial jeunes de sports de boules en jeu long en double. La doublette algérienne Yanis Gobin- Hamoudi Raed s’est imposée en quart de finale face au duo Turc Ozgoçer Sami et Resul Keske Muhammet (6-5). Pour les autres représentants algériens qui restent en lice en double des moins de 18 ans, Chaachoua–Belzerougi ont perdu en quart de final face au duo slovènes Molicnic-Cimzar (22-11). Pour sa part, le jeune Bouchama Samir des moins de 18 ans, engagé dans l’épreuve du combiné lors du barrage disputé le matin n’a pas fait long feu en se faisant éliminer par le slovène Molicnic Anze (14-13).

Le Directeur technique national, Youcef Mezaghrani, a reconnu que le parcours de ses athlètes ne l’a pas surpris, la majorité des athlètes étrangers qui sont venues à Oran sont des champions et des athlètes de renommée dans cette discipline. "Cela ne fait que nous conforter dans notre conviction , à savoir qu’un gros travail nous attend pour réaliser de meilleures participations à l’avenir", a-t-il insisté.

"Personnellement, je m’attendais à ces résultats. La présence des athlètes de haut niveau nous a compliqué la tâche, sans oublier que le tirage au sort n’a pas été clément avec nos athlètes", a-t-il dit. "Nos athlètes n’ont pas de potentiel pour faire face au haut niveau de ses adversaires et surtout le manque de compétition qui nous a été fatal qui s'est impacté sur le rendement des joueurs", a-t-il conclu. Pour rappel, les demi finales auront lieu samedi matin, alors que les finales en simple et combiné, double, tir rapide en double, tir progressif et tir de précision pour les deux catégories sont programmées dans l’après midi.

Ce mondial jeunes de sports de boules jeu long (garçons) pour les moins de 18 ans et 23 ans, se déroule du 20 au 23 septembre au niveau du complexe sportif "La Lofa " d’Es Senia (Oran) avec la participation de 121 joueurs venus de 23 pays.