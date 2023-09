Le zinc aurait la faculté de stopper la prolifération des cellules cancéreuses œsophagiennes Les suppléments de zinc pourraient inhiber de manière significative la prolifération des cellules cancéreuses œsophagiennes, selon les résultats d'une étude publiée dans la revue médicale The FASEB Journal.

Une découverte de taille, car le cancer de l'œsophage est la sixième cause de décès, selon le National Cancer Institute. L'institut estime qu'il y a eu près de 16 000 décès par cancer de l'œsophage aux États-Unis en 2016. Le taux de survie moyen à cinq ans est inférieur à 20%.

De précédentes études scientifiques ont montré que le zinc est essentiel pour maintenir la santé humaine et protèger l'œsophage contre le cancer.

Cependant, ce mécanisme de protection n'était pas clair. Dans cette nouvelle étude, une équipe de chercheurs dirigée par Zui Pan, professeur agrégé de soins infirmiers au Collège d'infirmerie et d'innovation en santé de l'Université du Texas à Arlington (UTA), a découvert que le zinc stoppe sélectivement la croissance des cellules cancéreuses mais pas celle des cellules œsophagiennes saines.

Le zinc, un élément de prévention du cancer de l'oesophage

Les chercheurs de l'UTA (Etats-Unis) ont montré qu'un déficit en zinc a été trouvé chez de nombreux patients atteints de cancer et que les données cliniques et les études sur les animaux ont montré que ce minéral est très important pour la santé générale du corps et pour la prévention du cancer.

« Mais nous ne savions pas précédemment pourquoi les mêmes concentrations physiologiques de zinc inhibaient le développement des cellules cancéreuses et non celles normalement présentes.

Notre étude (...) révèle que le zinc ralentit les signaux de calcium hyperactif des cellules cancéreuses, qui sont absentes des cellules normales, c'est pourquoi le zinc inhibe de manière sélective le développement des cellules cancéreuses", précise le professeur Zui Pan.

Le zinc est un élément important dans de nombreuses protéines et de nombreuses enzymes et l'absence de zinc empêche les cellules de fonctionner.

Il est présent dans les épinards, les graines de lin, le boeuf, les graines de citrouille et les fruits de mer comme les crevettes et les huîtres.