1/8 - Les végétaux bio n'ont pas forcément plus de vitamines. Les études sont contradictoires. Mais choisir des fruits et légumes bio permet de ne pas les peler. Or c'est dans leur peau et juste en dessous qu'ils renferment le plus de vitamines. Les éplucher en supprime donc une partie.

2/8 - Les vitamines s'altèrent au frigo. En 3 jours, une salade peut en avoir perdu près des trois quarts. Mais la vitamine C se conserve encore moins bien à température ambiante. Conclusion : évitez de stocker trop longtemps.

3/8 - Les vitamines sont en partie détruites à la cuisson. "Les vitamines hydrosolubles, comme les B et C, y sont particulièrement sensibles" , prévient Juliette Pouyat-Leclère. Elles partent dans l'eau de cuisson et, même si on la récupère (soupe), elles supportent aussi très mal la chaleur. Plus la cuisson est longue, plus la perte est importante. D'où l'intérêt de ne pas trop réchauffer les plats, de cuisiner plutôt al dente légumes et pâtes, et d'opter pour un feu doux (à la vapeur ou à l'étouffée) ou rapide (au wok).

4/8 - Les aliments industriels sont pauvres en vitamines. Si dans les surgelés et les conserves, elles sont bien préservées, car les produits sont en général traités rapidement après cueillette. "En revanche, les préparations industrielles ultratransformées ou excessivement raffinées sont très pauvres en vitamines ", déplore Juliette Pouyat-Leclère, docteur de l'Inra.

5/8 - Manger cru n'apporte pas forcément plus de vitamines. Cela dépend surtout des vitamines. Viande ou poisson crus contiennent environ deux fois plus de vitamines B, comme la carotte et la betterave râpées, plus riches en vitamine C crues que cuites. Mais le Dr Lecerf, chef du service nutrition de l'Institut Pasteur de Lille, met en garde contre l'abus de crudités : "On y perd d'autres nutriments, comme le lycopène de la tomate."

6/8 - Les compléments de vitamines sont utiles dans certains cas. En cas de carence résultant d'une alimentation déséquilibrée, il est préférable de la corriger naturellement. Mais un déficit peut apparaître dans certaines pathologies (cancers, chirurgie bariatrique, anorexie...). Prendre systématiquement de la vitamine D l'hiver peut également se justifier : 80 % de la population, et notamment les personnes âgées, est déficitaire quand le soleil manque. "Une supplémentation mensuelle semble alors mieux maintenir le niveau" , souligne le Dr Lecerf. Sinon, il privilégie les complexes de multivitamines, modérément dosés, qui entraînent moins de risques de déséquilibre.

7/8 - On peut être carencé tout en étant végétarien. Et plus encore quand on est végétalien. En l'absence de produit animal, le taux de vitamine B12 est souvent très insuffisant : 90 % des végétariens seraient carencés, selon des chercheurs de l'East Carolina University (États-Unis). Cela peut avoir des conséquences graves chez l'enfant et entraîner un risque accru d 'AVC.

8/8 - On peut prendre de la vitamine C le soir. Contrairement aux idées reçues, elle n'empêche absolument pas de dormir si elle est naturelle. Vous pouvez sans souci prendre un kiwi avant de vous coucher. Cela favorisera même un sommeil réparateur.