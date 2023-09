L'Office national du Pèlerinage et de la Omra (ONPO) a invité les tour-opérateurs intéressés par l'organisation du Hadj pour la saison 1445 de l'Hégire/2024, à s'inscrire et à retirer le cahier des charges, à partir de ce dimanche, sur le portail algérien du Hadj et le site web officiel de l'office.

"L'Office national du Pèlerinage et de la Omra (ONPO) informe l'ensemble des tour-opérateurs souhaitant organiser le Hadj pour la saison 1445 de l'Hégire/2024, qu'ils peuvent s'inscrire et retirer le cahier des charges, à partir de dimanche, sur le portail algérien du Hadj: https:/bawabetelhadj.dz et le site web officiel de l'office: https:/onpo.dz, et ce à partir du dimanche 24 septembre 2023 contre le versement de 5.000,00 DA sur le compte de l'ONPO, ouvert auprès de la Banque nationale d'Algérie (BNA)- agence d'El Biar", précise un communiqué de l'ONPO.

"Le dossier doit être déposé dans une enveloppe scellée portant la mention +Organisation de l'opération du Hadj pour la saison 1445 de l'Hégire /2024+, au niveau des services de l'ONPO- Direction de s activités du Hadj- Sous-direction de l'organisation du Hadj, sise à la rue Mohamed Alilat, Kouba (Alger), à partir du 26 septembre 2023 jusqu'au 10 octobre 2023 à 10:00", ajoute la même source.