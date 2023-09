Des auteurs algériens et européens, réunis à Alger, ont partagé leurs réflexions sur l'impact de l'intelligence artificielle sur la créativité littéraire, soutenant que les représentations de la culture et l'histoire dans le domaine littéraire risque de "subir les conséquences d'une utilisation effrénée de cet outil".

S'exprimant à l'occasion des 14ème Rencontres euro-algériennes des écrivains, Yasmine Djebel, auteure de contes et de romans fantastiques, soutient que les progrès technologiques qui ont "envahi" le monde de la création, "nuiront à la représentation de la culture africaine dans la littérature". Evoquant l'impact de l'intelligence artificielle sur la créativité, Yasmine Djebel a plaidé pour encourager les auteurs indépendants et les illustrateurs, qui, devront "subir les contrecoups" de cette intelligence artificielle.

Abondant dans ce sens, le jeune auteur Hamza Koudri, a émis, pour sa part, des craintes quant à la représentation de la culture, du patrimoine et de l'imaginaire autochtone dans cette forme de littérature, dirigée par des algorithmes. Pour Agata Kozak, traductrice littéraire polonaise, les écrivains et les créateurs ne renonceront pas à une littérature de "haute facture" qui questionne l'existence humaine, craignant plutôt "la menace du gain facile offert aux éditeurs". D'autres intervenants ont évoqué, par ailleurs, le rapport de l'auteur à l'éditeur auquel il s'identifie, et les algorithmes utilisés pour le choix des textes à publier.

Organisée par la Délégation de l’Union européenne (UE) en Algérie, en collaboration avec les services culturels des Etats membres de l'UE représentés en Algérie, la 14ème édition des Rencontres ont accueilli six auteurs qui ont débattu de la principale thématique retenue pour cette année: "la littérature face à l'intelligence artificielle".

Le poète et romancier Mahmoud Aroua , l'écrivaine tchèque Magdalena Platzova comptent également parmi les intervenants à ces rencontres. L'édition 2021 de cette manifestation, a réuni écrivains et poètes de plusieurs pays dont Alessandra Fagioli (Italie) et Nathalie Skowronek (Belgique), aux cotés de Souad Labbize, Lamis Saidi et Akram El Kebir, représentant l'Algérie à cet évènement.