Les services de la Gendarmerie nationale de Relizane ont réussi à démanteler un réseau criminel spécialisé dans le trafic de stupéfiants et à la saisie de 2,6 kilos de cocaïne, ainsi que 15.587 comprimés de psychotropes, a-t-on appris, lundi, auprès de groupement territorial de ce corps de sécurité.

Un communiqué de la cellule de communication et des relations publiques a précisé que "dans le cadre de la lutte contre le crime organisé à travers le territoire du groupement territorial, la brigade de sécurité et d’investigations de la Gendarmerie nationale de Oued R’hiou (Relizane) et après une extension de compétence vers une autre wilaya, un réseau criminel spécialisé dans le trafic de différents types de stupéfiants composé de trois individus, dont une femme, a été démantelé".

Cette opération a permis de saisir une quantité de 2,6 kilos de cocaïne et 15.587 comprimés de psychotropes, ainsi que 21 grammes de kif traité, en plus d’une quantité de mercure blanc, trois téléphones mobiles, des jumelles de terrain, une voiture et une moto. D’autre part, une somme de 3,9 millions de dinars, ainsi qu’une autre somme de 830 euros, provenant des revenus du trafic de drogue, ont été saisies, selon la même source, ajoutant que les trois suspects seront présentés devant les instances judiciaires compétentes, une fois l’enquête achevée.