Une annexe destinée à la scolarisation d'élèves non-voyants de la commune de Skikda, affiliée à l’Ecole pour enfants malentendants, a été officiellement inaugurée, dimanche, ont indiqué les services de la wilaya.

La même source a précisé que cette annexe, située dans la cité des Frères-Chebel (centre de Skikda), a été inaugurée "sur décision du wali, Houria Meddahi, en attendant la publication du décret ministériel portant création d’une école spécialisée pour enfants déficients visuels".

L’annexe, a-t-on affirmé, est équipée de tout le matériel pédagogique nécessaire à cette catégorie aux besoins spécifiques et dispose d’un personnel constitué de 33 employés. Rattachée à la direction de l’Action sociale et de la solidarité, l’annexe dispose également de structures d’hébergement (2 dortoirs, dont 1 pour filles), de restauration (2 cantines) et de moyens de transport scolaire.

L’annexe de 8 classes compte, pour l’heure, 15 élèves (5 filles et 10 garçons), ainsi qu’un dispensaire pour la surveillance médicale et les soins. Toutes les conditions d’une scolarisation normale y sont réuni es, en application des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à assurer la scolarisation des élèves aux besoins spécifiques et leur intégration dans la vie active.

Les services de la wilaya ont ajouté que l’ouverture de cette annexe, qui constitue "un véritable acquis", permettra aux élèves concernés de ne plus avoir à se déplacer jusqu’à Constantine pour suivre leurs cours.

Selon la même source, les autorités de la wilaya s’efforceront d’assurer l’accompagnement quotidien des responsables de l’annexe en fournissant toute l’aide nécessaire à l’effet de garantir un bon niveau de scolarité et l’intégration des élèves, à terme, dans le monde du travail grâce aux possibilités de formation mises en place par l’Etat en faveur de cette catégorie sociale.

Des cartables ont été distribués à cette occasion aux élèves non-voyants qui ont également bénéficié de fournitures scolaires, en attendant de recevoir, à l’occasion du Mawlid Ennabaoui, un Coran en braille offert par la direction des Affaires religieuses et des Wakfs.