Une campagne de sensibilisation à l’importance que revêt la réalisation du parc national naturel Taghit-Guir a été lancée par la Conservation des forêts de la wilaya de Bechar, a-t-on appris lundi de cette instance.

Ciblant divers secteurs d’activités, collectivités locales et citoyens, cette campagne, dont l’encadrement est assuré par le bureau de protection de la flore et de la faune relevant de la Conservation des forêts, a pour objectif de faire connaître l’importance, le rôle attendu de ce parc national naturel situé dans des zones fragiles à haute valeur environnementale ainsi que sa contribution en termes d’actions de protection et de valorisation, a affirmé à l’APS le chef du bureau précité, Kamel Messaoudenne.

"Le futur parc national naturel Taghit-Guir dont le projet de décret exécutif portant classement des territoires de Taghit-Guir (Wilayas de Bechar et Béni-Abbès) est à double vocation, à savoir la protection de la flore et de la faune, et le développement économique durable", a-t-il souligné. "Le projet de création de ce parc national naturel qui a été accueilli favo rablement par le secteur des forêts et le mouvement associatif local activant dans le domaine de la protection de l’environnement, va aussi nous permettre une meilleure protection de la richesse et de la diversité de la faune et la flore des régions concernées", a ajouté M. Messaoudenne. Occupant une superficie totale de 550.000 hectares (HA), localisée entre les wilayas de Bechar et Béni-Abbès, ce parc a aussi comme principal objectif la protection de l’environnement, du patrimoine culturel matériel et de la biodiversité d’une grande partie de la vallée de la région de la Saoura, a-t-il poursuivi. Les régions de Taghit et Guir, couvertes par ce parc naturel, se distinguent par la présence de plusieurs sites archéologiques, historiques et naturels.

Elles englobent les stations de gravures rupestres de Taghit et d’Abadla, de Béni-Ounif, dans des ksours, sites naturels, à savoir les hautes dunes de sables de Taghit et des palmeraies millénaires notamment celles de Taghit et de Béni-Abbès.

En outre, de nombreuses espèces végétales endémiques et même un grand nombre de plantes médicinales qui nécessitent une protection constante et régulière contre la cueillette sauvage y sont répertoriés, selon la Conservation des forêts. La faune recensée à travers ce parc se compose actuellement de trente-tr ois (33) espèces, dont six (6) espèces de chauves-souris, douze (12) de rongeurs, trois (3) de canidés, trois (3) de mustélidés, un (1) félidé et quatre (4) d'ongulés sauvages, ainsi que plusieurs espèces de reptiles notamment le fouette-queue et la vipère à cornes. Parmi ces espèces, figurent celles menacées tant au niveau national que mondial comme le chat des sables, le fennec, le mouflon à manchettes, ainsi que des espèces de gazelles, à l’instar de la "gazelle Rym".

La liste non exhaustive des oiseaux recensés dans ce parc comporte pas moins de 107 espèces, dont des oiseaux de passage ou migrateurs.

On y trouve aussi seize (16) autres espèces considérées endémiques au Maghreb et au Moyen-Orient, à l’exemple de la perdrix gambra, l'outarde (Houbara), en plus de la loutre commune qui a été introduite au barrage de "Djorf-Ettorba" depuis plusieurs années et fait désormais partie intégrante de la faune aquatique de ce site naturel, dont le lac s'étend sur 92 km 2, ajoute-t-on de même source.