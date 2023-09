L'Algérie participera à la compétition officielle de la 4e édition du Festival International du Théâtre de Baghdad, prévue du 10 au 18 octobre prochain, avec la pièce "Nostalgia" de la coopérative "Le théâtre du Point" d'Oran, a-t-on appris auprès de la coopérative.

Figurant parmi les spectacles retenus pour la compétition officielle de cette édition, la pièce "Nostalgia", mise en scène par Lakhdar Mansouri, revient après son succès au Festival international du théâtre expérimental du Caire, qui a vu la distinction de la comédienne Asma Cheikh du Prix de la meilleure interprétation féminine.

"Nostalgia" est une adaptation de la pièce "L'histoire des ours pandas racontée par un saxophoniste qui a une petite-amie à Francfort", du dramaturge franco-roumain Matéi Visniec, traduite par Abdelmadjid Al Haouasse, et interprété sur scène par le duo Asma Cheikh et Fathi Mebarki.

Fondée en 1995 à Oran, la coopérative le "Théâtre du Point" compte plusieurs productions à son actif, présentées en Algérie et à l'étranger, notamment "Kalaat al Karama" (2013), "Mara Mara" (2002), "Kannet Lila" (1997), et "Al-Kina'e" (1995).