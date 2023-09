La station de dessalement de l'eau de mer de Corso (Boumerdes) est entrée, dimanche, dans sa phase de production intégrale d'une capacité de 80.000 mètres 3/jour, a indiqué dans un communiqué "Algerian Energie Company" (AEC), filiale de Sonatrach.

Suite au parachèvement de toutes les étapes mécaniques et d'essai et la vérification que toutes les conditions de sécurité et de conformité aux normes, la station de Corso de dessalement de l'eau de mer est entrée "aujourd'hui à 10h00 dans la phase de production avec sa pleine capacité de 80.000 m3/jour", a précisé le communiqué.

Ceci intervient suite au lancement de l'opération de production partielle dans cette station destinée aux wilayas de Boumerdes et Alger le 4 juillet 2023 comme première phase de fonctionnement. "Ainsi, le groupe Sonatrach, via sa filiale l'Algerian Energy Company (AEC), aura achevé et livré toute la capacité de production du programme d'urgence de dessalement de l'eau de mer (eau 2021)", ajoute le communiqué.

La compagnie a, en outre, affirmé que cette station était un "défi" relevé par les compétence s nationales de Sonatrach, qui "ont fait montre de grande maîtrise dans toutes les étapes de réalisation jusqu'à la phase opérationnelle", en devenant "la troisième station réalisée et exploitée par des cadres algériens", conclut la source.