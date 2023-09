Le lancement de la seconde phase des travaux d'aménagement des hauteurs du Mont Murdjadjou à Oran, destination prisée des visiteurs et des familles, est prévue dans les prochains jours, a indiqué, dimanche soir, le wali Saïd Sayoud.

M. Sayoud a fait savoir, dans une déclaration aux médias en marge de l'inspection de l'avancement des travaux d'aménagement dans la même zone, que "les préparatifs sont actuellement en cours pour lancer la deuxième phase des travaux d'aménagement de cette zone touristique, qui comprend l'achèvement des espaces verts, un espace pour les familles, des jeux pour enfants, des cafétérias et autres".

Il a souligné la nécessité de donner un caractère esthétique à cet espace touristique et d'inclure la mosquée "Ribat El-Talaba" et la station du téléphérique, lors de l’opération d’aménagement, tout en intensifiant l'éclairage public dans l'ensemble de la zone.

Selon le wali, il est prévu que ces travaux soient complètement achevés "au plus tard en février prochain, afin que le Mont Murdjadjou devienne plus attractif et prêt à accueillir les jeunes et les visi teurs".

Le wali d'Oran a souligné qu'"une réflexion est en cours pour confier la gestion de cette zone touristique à la commune d'Oran ou à la l’entreprise Oran Vert". Les travaux d’aménagement actuels de la zone de Murdjadjou sont estimés à 60% d'avancement et comprennent l'achèvement de trois terrains de football et de basket-ball, un terrain de pétanque et un espace de divertissement, en plus de la construction d'un sentier pédestre. Une enveloppe financière de 60 millions de dinars a été allouée à la première phase des travaux d’aménagement, qui sont supervisés par la Direction locale de la Jeunesse et des Sports et la Conservation des forêts.

Les travaux seront achevés, au plus tard fin décembre prochain, selon les explications fournies par l’entreprise chargée des travaux.