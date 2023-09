Le centre de l’enseignement intensif des langues de l’université Mohamed Kheidar de Biskra a été renforcé par l’ouverture d’une annexe d’enseignement de la culture et de la langue russe parallèlement à la rentrée universitaire 2023-2024, a appris dimanche l’APS auprès du recteur de cette université, Miloud Debabèche.

L’initiative s’inscrit dans le cadre des efforts de la mise en œuvre des clauses de la convention de coopération conclue entre l’université de Biskra et l’université Russe Naberejnye Tchelny pour le renforcement du partenariat et de coopération académique, selon le même responsable qui a indiqué que l’annexe accueillera les étudiants désirant poursuivre des études dans le domaine de la culture russe et sa diversité sous la supervision d’enseignants dépendant du ministère de l’Education et de l’enseignement russe.

La rectrice de l’université russe Mme Alfinur Galiakberova a supervisé avec la délégation qui l’accompagnait dans le cadre d’une visite effectuée récemment à l’université, à l’inauguration de cette annexe qui a été dotée de tous les moyens humains et logistiques permettant aux étudiants inscrits d’acquérir des connaissances sur les monuments culturels russes d’une part, et la concrétisation de la convention de partenariat conclue entre les deux universités d’autre part, a précisé la même source.

La rectrice de l’université russe Naberejnye Tchelny avait effectué une visite en mars dernier à la wilaya de Biskra, ayant abouti à la signature d’une convention de coopération portant sur la consolidation des liens de coopération, puis une visite d’une délégation algérienne à l’université russe le 23 avril dernier, a rappelé la même source.