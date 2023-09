Les participants à la conférence organisée à Alger, par l'Association algérienne de la route (ARAL), sur la numérisation et le contrôle des infrastructures à l'aide du système de modélisation des données du bâtiment (BIM), ont relevé l'importance de promouvoir l'utilisation de ce système conjuguée à une vaste opération de formation.

Au terme de la clôture des travaux de la conférence, placée sous le thème "La numérisation pour des infrastructures opérationnelles, sécurisées et durables", le président de l'ARAL, Farouk Chiali, a présenté les recommandations des experts participant à cet événement, dont les travaux ont été ouverts par le ministre des Travaux publics et des Infrastructures, Lakhdar Rekhroukh.

Les participants ont insisté sur l’impératif de promouvoir l'utilisation du BIM, d'encourager les autorités publiques à rendre son utilisation obligatoire dans les œuvres d’art, en élaborant les réglementations appropriées, tout en lançant des programmes de formation sur ce système.

Il a été également préconisé l’élaboration d’une f euille de route pour la transformation numérique dans le secteur des Travaux publics, avec le lancement de projets pilotes utilisant la BIM, notamment dans les projets ferroviaires, les œuvres d’art, outre le contrôle et la surveillance des infrastructures et des tunnels.

Intervenant lors de la rencontre, le DG du Groupe GITRA, Rachid Bayasli, a considéré que le BIM constituait "un outil numérique solide" pour la gestion de projet, depuis la conception initiale jusqu'à son entrée en exploitation.

Ce système permettra d’optimiser les études et la gestion des projets en termes de coûts, de délais de réalisation et de qualité, tout en assurant un contact permanent et un échange de données numériques à travers des fichiers interopérables entre les différents intervenants du projet, a-t-il expliqué.

De son côté, l'ingénieur en travaux publics, Abdelatif Faouzi Kermiche a affirmé dans une intervention que la BIM repose sur une approche plus collaborative, en mettant l'accent sur la centralité et le partage des données du projet, ce qui permet à l'ingénieur, au bureau d'études, à l'entreprise de réalisation et au maître d'ouvrage d'apporter des modifications tout au long du déroulement des travaux.

Il a, également, souligné que l'analyse des modèles préliminaires virtuels permet d'effectuer une étude approfondie de la durabilité du projet de construction avant le début des travaux.

En visioconférence, le professeur canadien, Eric André Poirier a passé en revue la feuille de route gouvernementale de son pays concernant le système de BID dans la province du Québec, soulignant que le Canada a commencé à appliquer progressivement ce système à partir de 2021.

Pour sa part, Dr. Mustapha Adjadj a affirmé que le vieillissement des infrastructures techniques peut présenter de nombreux risques pour la sécurité publique et les infrastructures elles-mêmes, relevant que le réseau important des routes et des chemins de fer en Algérie nécessite la numérisation pour assurer une surveillance continue.

"Il est temps de comprendre l'importance de la surveillance et de la maintenance continues.

Nous devons, également, adopter une approche proactive dans la gestion des infrastructures techniques, et heureusement, le progrès technologique nous permet d'accéder à des solutions efficaces et économiques en vue de garantir la sécurité des infrastructures nouvelles ou anciennes", a-t-il ajouté.

Après la clôture des travaux de la conférence, l'ARAL a tenu son assemblée générale (AG), où il a été procédé à l'approbation à l'unanimité des rapports financier et moral, et au renouvellement des membres du conseil et du bureau exécutif, ainsi que le renouvellement de la confiance en la personne de M. Chiali en tant que président de l'association pour un nouveau mandat.