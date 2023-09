Le Conseil Monétaire et Bancaire vient d'adopter un projet de règlement relatif aux

conditions d’autorisation, de constitution, d’agrément et d’exercice des bureaux de change, une démarche qui vise à créer les conditions idoines à même de favoriser le déploiement

d’un vaste réseau national de ces bureaux, indique un communiqué de la Banque d'Algérie.

"Le Conseil Monétaire et Bancaire, lors de sa session ordinaire tenue le 21 septembre 2023, sous la présidence de M. Saleh Eddine Taleb, Gouverneur de la Banque d’Algérie, a adopté le projet de règlement relatif aux conditions d’autorisation, de constitution, d’agrément et d’exercice des bureaux de change", informe le communiqué.

L’adoption de ce texte s’inscrit, selon la BA, dans le cadre "d’une démarche progressive qui vise, dans une première étape, à créer les conditions idoines à même de favoriser le déploiement d’un vaste réseau national de bureaux de change, pour faciliter les opérations de change au large public".

A ce titre, le champ d’activités de ces bureaux "englobera plusieurs opérations, notamment, celles portant sur le d roit ou allocation de change au profit des résidents, pour voyages touristiques ou professionnels à l’étranger, frais d’études et de stage, etc...", précise le communiqué.

Cette étape cruciale de mise en place d’un "réseau organisé et régulé" d’établissements offrant des services de change sécurisés, sera suivie par une révision du corpus régissant ces opérations de change, en adéquation avec l’évolution économique et sociale de notre pays, ajoute la Banque d'Algérie. Ce règlement "constitue le premier d’une série de textes d’application de la Loi monétaire et bancaire n 23-09 du 21 juin 2023 et sera suivi par d’autres règlements, qui seront promulgués successivement", précise-t-on de même source.