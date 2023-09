L'université palestinienne (privée) de Birzeit, au nord de la ville de Ramallah, au centre de la Cisjordanie, a été prise pour cible, ce dimanche, par les forces sionistes qui ont arrêté un certain nombre de ses étudiants palestiniens et causé des dégâts matériels, indique le campus dans un communiqué.

Dans un communiqué, l'université de Birzeit a condamné "l'assaut de son campus et l'arrestation d'un certain nombre de ses étudiants". "Une force importante de l’armée d’occupation a pris d’assaut le campus universitaire dimanche à l’aube, arrêté un certain nombre d’étudiants et causé des dommages aux biens de l’université", a affirmé l'université.

L’assaut a été considéré comme "une violation majeure de toutes les conventions internationales qui criminalisent la violation du caractère sacré des universités et des établissements d’enseignement". Selon des médias, environ 20 véhicules militaires de l'armée sioniste avaient été aperçus à proximité de l'université. Depuis des mois, la Cisjordanie est témoin d’une grave escalade en raison des incursions de l’armée d'occupation dans les villes et villages palestiniens, ainsi que des attaques et assauts des colons.

L'OCI fustige l'escalade des crimes sionistes contre les Palestiniens à Tulkarem

Le Secrétariat général de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) a condamné, dimanche, l'escalade des crimes commis par les forces d'occupation sionistes dans le camp de réfugiés palestiniens de Nour Shams à Tulkarem en Cisjordanie occupée, les qualifiant "de crimes de guerre et contre l'humanité".

Dans un communiqué repris par l'agence de presse Wafa, l'OCI a souligné que "les attaques des forces sionistes constituent des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité". A cet égard, l'organisation "a appelé la communauté internationale à faire pression sur l'entité sioniste (...) afin de mettre fin à ses crimes et violations répétées, et assurer une protection internationale au peuple palestinien". Pour rappel, deux Palestiniens sont tombés en martyrs lors d'un raid de l'armée sioniste dimanche avant l'aube à Tulkarem en Cisjordanie occupée.