Les forces de sécurité nigérianes ont libéré un groupe de plus de 20 étudiants qui avaient été enlevés vendredi par des hommes armés dans le nord-ouest du pays, a rapporté dimanche le journal nigérian Punch. Deux hélicoptères ont participé à l'opération de poursuite des hommes armés, ce qui a permis de retrouver rapidement la trace du groupe, a indiqué le journal.

Les hommes armés ont pris d'assaut le dortoir de l'université fédérale de Gusau, dans l'Etat de Zamfara, aux premières heures du vendredi et se sont emparés de 24 étudiants, pour la plupart des filles et des femmes, ainsi que de six employés. Les autorités ont rapidement lancé une opération qui a conduit à la libération de tous les étudiants. Aucune information n'a encore été donnée sur le sort des employés.

Au moins 35 personnes, dont des étudiants et des membres du personnel d'une université de l'Etat de Zamfara, dans le nord-ouest du Nigeria, ont été enlevées vendredi par des hommes armés non identifiés, a annoncé un responsable gouvernemental. La région nord-ouest du Nigeria a été en proie au banditisme, aux enlèvements et à d'autres activit és criminelles ces dernières années.

La BM consacre une enveloppe de 700 millions de dollars pour la scolarisation des enfants

La Banque mondiale (BM) a consacré un financement supplémentaire de 700 millions de dollars pour permettre d’étendre la zone de mise en œuvre de l’Initiative pour l’apprentissage et l’autonomisation des enfants au Nigeria, a annoncé l'institution. "Le Nigeria compte 12 à 15 millions d’enfants non scolarisés dans le groupe d’âge scolaire. La majorité d’entre eux étant concentrés dans le Nord du pays où les taux d’achèvement des études secondaires chez les filles sont inférieurs à ceux de la région Sud", a indiqué samedi la Banque mondiale dans un communiqué.

En outre, a souligné la même source," il existe des niveaux élevés de violence autour des écoles. Environ un million d’enfants ont été touchés par une insécurité accrue en 2020-2021. Nombre d’entre eux n’étant peut-être pas retournés à l’école".

C’est pourquoi l’institution financière a approuvé un financement supplémentaire de 700 millions de dollars pour le Nigeria afin d’"intensifier le déploiement de l’Initiative pour l’apprentissage et l’autonomisation des jeunes filles, dont l’objectif est d’améliorer les opportu nités d’enseignement secondaire pour les filles dans les Etats ciblés". "Le financement supplémentaire permettra d’étendre les activités du projet à onze Etats supplémentaires et d’augmenter le nombre de bénéficiaires ciblés pour inclure les filles non scolarisées, celles qui sont mariées et celles qui ont un handicap", a précisé le document.