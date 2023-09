Le bilan de l'attentat-suicide au camion bourré d'explosifs samedi dans le centre de la Somalie s'est alourdi à 21 morts, après la découverte de nouveaux corps dans les décombres de bâtiments soufflés par l'explosion, a indiqué dimanche la police.

L'attentat au niveau d'un checkpoint dans la localité de Beledweyne a provoqué des dégâts considérables sur les bâtiments alentour, dont certains se sont effondrés. Des dizaines de personnes sont restées piégées sous des amas de briques et de béton.

"Le bilan de l'explosion hier (samedi) est passé de 13 à 21 morts, après la découverte de nouveaux corps sous les décombres de bâtiments et certains sont brûlés au delà de toute identification possible", a dit Ahmed Yare Adan, un policier local.

Au moins 52 personnes ont en outre été blessées dans cette attaque, qui n'a pas été revendiquée, ayant ciblé un quartier animé abritant des commerces et des immeubles résidentiels.

"Les gens continuent de chercher des membres de leur famille disparus, ils ne savent pas s'ils sont vivants ou morts", a dit Ahmed Yare Adan. Selon Sayid Ali, commandant adjoint du poste de police de Beledweyne, les opérations de recherche et de déblaiement étaient toujours en cours sur le lieu de l'explosion.

Le président somalien, Hassan Sheikh Mohamud, a présenté ses condoléances et réitéré son engagement à "éliminer" radicaux shebab qui mènent une insurrection dans le pays. Chassés des principales villes de Somalie en 2011-2012, les shebab restent implantés dans de vastes zones rurales, notamment dans le centre et le sud du pays, d'où ils mènent régulièrement des attentats contre des cibles sécuritaires, politiques et civiles.

La Premier ministre appelle la communauté internationale à la soutenir dans sa lutte contre la crise climatique

Le Premier ministre somalien, Hamza Abdi Barri a déclaré que son pays était tombé dans un cercle vicieux de grave sécheresse et d'inondations dévastatrices ces dernières années, appelant la communauté internationale à renforcer sa résilience face à la crise climatique. Dans son discours devant l'Assemblée générale des Nations unies samedi, M. Barri a déclaré que le changement climatique constituait "une menace existentielle pour l'humanité tout entière, un défi qui ne connaît pas de frontières".

Il a ajouté : "Il est très injuste pour la Somalie, un pays qui contribue au minimum aux émissions mondiales de carbone, de supporter le poids des impacts négatifs du changement climatique". A mi-chemin de la mise en œuvre des objectifs de développement durable, le Premier ministre somalien a souligné "la nécessité de transformer les promesses en politiques, engagements et actions concrètes pour garantir que chacun jouisse de la paix, de la prospérité, du progrès et du développement".