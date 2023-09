Un homme de 53 ans a péri samedi sur la pénétrante Bejaia-Ahnif (Bouira), précisément à hauteur de la localité de Biziou (Seddouk), à 60 km au sud ouest de Bejaia, après que son véhicule ait pris feu, rapporte la protection civile.

Deux femmes, âgées respectivement de 70 et 49 ans et deux enfants, se trouvant à bord du même véhicule, ont réussi néanmoins à s’en échapper et à sortir indemnes, malgré un fort traumatisme émotionnel, a précisé la même source.

L’incendie, quant à lui, est arrivé conséquemment à une collision avec une voiture adverse, a-t-on précisé, notant que les circonstances exactes à l’origine du drame restent encore inconnues.