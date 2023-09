Un Salon national pour le soutien de la production du bijou traditionnel se tiendra dans la wilaya de Tizi-Ouzou du 30 octobre au 5 novembre prochains, a-t-on appris dimanche, auprès des organisateurs.

Initié par la Chambre de wilaya de l’Artisanat et des métiers (CAM), cet événement qui s’étalera sur six jours sera une occasion pour faire la promotion du bijou traditionnel algérien dans toute sa diversité, a indiqué à l’APS la chargée de la promotion au niveau de la Chambre, Zahia Djenane.

Concernant les inscriptions qui seront clôturées le 15 octobre, la même responsable a fait savoir qu’outre Tizi-Ouzou, des bijoutiers de quatre autres wilayas se sont déjà inscrits à savoir Annaba, Sidi Belabes, Batna et Alger.