L'USM Alger, auteur d'un bon résultat nul (1-1) chez le FUS Rabat, en match comptant pour le deuxième tour préliminaire "aller" de la Coupe de la Confédération africaine de football, disputé samedi soir au Maroc, "fera le maximum au match retour, pour gagner et assurer la qualification", a assuré l'entraîneur adjoint des Rouge et Noir, Farid Zemiti.

"Le nul ramené de Rabat représente un bon résultat pour notre équipe, surtout qu'elle n'était pas dans des conditions optimales pour espérer mieux, et nous allons faire le maximum pour assurer la qualification au match retour" a déclaré le coach usmiste devant les journalistes, juste après la fin du match de samedi.

Les gars de Soustara avaient ouvert le score juste avant la fin de la première mi-temps, par l'intermédiaire de leur capitaine Zineddine Belaïd, auteur d'une belle tête croisée à la 45', mais à force d'insister, l'adversaire a fini par arracher l'égalisation en toute fin de rencontre, grâce au Nigérian Ajako James, qui avait réussi à tromper la vigilance du gardien Benbot à la 84'. "Non sans regr et" selon Zemiti, car si l'USMA s'était présentée dans de meilleures conditions à Rabat, elle aurait pu "prétendre à la victoire", ce qui aurait augmenté encore plus ses chances de qualification.

"Nous sommes encore au tout début de la saison et notre équipe n'a pas encore trouvé son rythme de croisière. Notre premier match officiel de la saison a été une Supercoupe d'Afrique, contre Al Ahly d'Egypte, et qui de surcroît s'était joué en déplacement. Autrement dit, en plus du manque de compétition, notre équipe a souffert de la fatigue à cause des voyages en aller et retour en Arabie saoudite, puis au Maroc.

Tout cela a fait que notre équipe ne soit pas vraiment à son meilleur niveau lors de ce match aller de la Coupe de la CAF, mais nous montons crescendo, faisant que notre rendement devrait s'améliorer au fil des matchs" a-t-il rassuré. Le match "retour" se jouera le premier octobre prochain, au stade Miloud Hadefi d'Oran, car les stades d'Alger sont actuellement en travaux. Pour rappel, au premier tour préliminaire, le FUS s'était qualifié aux dépens de la formation béninoise Loto-Popo (aller : 3-0, retour : 0-2), alors que l'USM Alger, en sa qualité de tenante du titre, en avait été exemptée. Les Usmistes avaient remporté cette Coupe de la CAF il y a trois mois, face aux Tanzaniens de Young Africans (aller : 2-1, retour : 0-1), et il s'agissait du tout premier titre continental pour les Rouge et Noir, ayant remporté dans la foulée la Supercoupe d'Afrique des clubs, en dominant le Ahly d'Egypte (1-0).