Pas moins de 271 consultations médicales gratuites ont été effectuées au profit de malades de la localité de Ghamra, Nord de la wilaya de Touggourt, dans le cadre d’une caravane médicale initiée par l’association humanitaire "Nejda" pour la prise en charge des malades des zones enclavées et déshéritées, ont indiqué samedi des organisateurs.

Encadrée d’un staff médical pluridisciplinaire et paramédical, composé de praticiens spécialistes et généralistes, psychologues, infirmiers et pharmaciens, cette action de solidarité qu’a abritée le collège "Chahid Bouhafs H’mida" de cette localité, a permis d’offrir 168 consultations générales, 18 autres spécialisées en génécologie-obstétrique, et pas moins de 36 autres au profit des malades chroniques.

De même, 40 consultations en pédiatrie, 9 autres en psychologie et orthophonie notamment ont été prodiguées au profit des malades de la région, en plus de la remise des médicaments gratuits au profit des malades défavorisés.

Cette caravane qui s’est déroulée dans de bonnes conditions à la faveur de la mobilisation des moyens e t équipements nécessaires tend à assister les catégories défavorisées, en les accompagnant et en prenant en charge les malades chroniques.

Le programme de l’association "Nejda" prévoit également en plus des opérations médicochirurgicales, des conférences et journées de formation en direction des praticiens locaux et l’initiation des campagnes de don et de collecte de sang.