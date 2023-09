Plus d’une centaine d’exposants prendront part à la 7ème édition du salon professionnel de la pharmacie, de la parapharmacie (Pharmex 2023), qui sera organisé du 19 au 21 octobre prochain au Centre des conventions d’Oran Mohamed Benahmed", a-t-on appris, lundi, auprès des organisateurs.

Le salon, organisé sous le thème "le Merchandising, la Fiscalité et la Gestion de l’officine" est l'un des événements les plus attendus dans le domaine de la santé et du bien-être, accueillera des participants des différentes régions du pays pour explorer les dernières tendances, innovations et opportunités dans l'industrie pharmaceutique et parapharmaceutique, a fait savoir l’Agence organisatrice "Pharmex Communication" dans un communiqué. Cet événement s’avère être une plateforme inestimable pour les pharmaciens, les professionnels de la santé, les fournisseurs de produits pharmaceutiques et de parapharmacie, ainsi que pour toute personne intéressée par les développements de ce secteur dynamique, a-t-on ajouté.

Plus de 100 exposants présenteront leurs derniers produits et services, des médicaments aux dispositifs médicaux, en passant par les produits de beauté et de bien-être, notamment des opérateurs dans le domaine pharmaceutique, dont des laboratoires, distributeurs, parapharmacies et phytothérapies, dispositifs médicaux, services (logiciels, édition, référentiel des médicaments).

Outre ces opérateurs, Pharmex réunira également d’autres acteurs des domaines de la santé et de la pharmacie tels que les Enseignants, les chercheurs, les résidents et étudiants en pharmacie, ainsi que des institutions publiques à l’image de la direction de la santé, CNAS, entre autres).

Un riche programme de conférences et d’ateliers a été concocté, où des experts animeront des sessions sur les tendances actuelles, les nouvelles réglementations et les avancées technologiques dans le secteur pharmaceutique, dans des thèmes comme "l'innovation dans l'industrie pharmaceutique Algérienne", et "La rentabilité linéaire: un objectif de développement du chiffre d'affaire de l'officine", entre autres.

Un espace de réseautage sera aussi mis en place, où les participants auront l'occasion de rencontrer des professionnels de l'industrie, d'échanger des idées et de développer des partenariats stratégiques, a-t-on indiqué.