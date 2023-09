Au moins neuf personnes ont été tuées par balles et plusieurs autres blessées par un groupe d'inconnus armés ayant attaqué un convoi d'autocars dans la région du Haut Ghana oriental, ont indiqué jeudi en fin de journée les autorités locales.

Les victimes ont été attaquées alors qu'elles se rendaient de Bawku, une communauté urbaine troublée de cette région, vers un grand marché au Burkina Faso voisin, a rapporté l'agence Chine Nouvelle citant le chef exécutif du district de Pusiga, Zubeiru Abdulai.

"Les commerçants se trouvaient dans un convoi escorté par la police en raison d'attaques armées à Bawku et ses environs quand des inconnus armés ont soudainement tiré à bout portant sur les autocars dans les environs de Pusiga, faisant neuf morts et plusieurs blessés", a précisé M. Abdulai. Il a ajouté que les services de sécurité avaient rapidement réagi et lancé des recherches pour retrouver les assaillants tout en renforçant la sécurité. Aucun groupe n'a encore revendiqué l'attaque, selon la même source.