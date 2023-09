Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Abderrachid Tabi a ordonné, lundi à Tiaret, de commencer à exploiter l’établissement pénitentiaire en milieu ouvert du chef-lieu de la wilaya, dès fin octobre prochain.

Au cours de la deuxième journée de sa visite dans la wilaya de Tiaret, le ministre a insisté auprès des responsables de la réalisation de ce projet, soit la direction des équipements publics et le dispositif judiciaire local, de veiller à la finalisation des travaux et la mise en place des équipements acquis pour pouvoir mettre en service cet établissement dans les délais impartis.

M.Tabi a souligné l’importance de cette structure, mitoyenne à l’établissement de rééducation et de réadaptation de la ville de Tiaret, notant que "tant qu’elle est prête, il faut la mettre en service".

"Nous avons besoin de cette structure pour la réinsertion des détenus, afin qu’ils puissent retrouver leur place dans la société", a-t-il souligné, ajoutant qu’il faut "élargir ce programme, qui a prouvé son efficacité, puisque les moyens le permettent".

M.Tabi a également donné des instructions pour préparer, en parallèle, les dossiers des détenus qui peuvent bénéficier de travail dans cette structure jusqu’à la fin de leurs peines.

Cette structure, qui s’étend sur une superficie de 16.5 hectares, sera en mesure d’assurer du travail dans le domaine de l’agriculture pour 200 détenus, qui seront sélectionnés parmi ceux qui n’ont que deux ans ou moins à passer en prison et qui détiennent des diplômes dans le domaine, pour bénéficier du système en milieu ouvert.

La réalisation de ce projet, qui dispose, en plus de la superficie réservée aux activités agricoles, de 12 bureaux et 20 salles de détention, ainsi que 13 salles polyvalentes, a mobilisé une enveloppe de 546.4 millions de DA.

Au siège de la Cour de Tiaret que le ministre a visitée et où il a échangé avec des employés, des juges et des avocats, le ministre a souligné l’importance de promouvoir les services fournis aux citoyens, comme l’accueil et l’orientation, en plus d'établir les jugements à distance, en l’occurrence les vieux jugements, comme un résultat inévitable de l’opération de modernisation que connait le secteur de la justice dans le domaine de la numérisation.

M.Tabi a également visité, à cette occasion, une bâtisse au centre-ville de Tiaret, proposée pour accueillir le siège du tribunal administratif, qui sera réhabilitée pour être fonctionnelle dans quelques mois.

Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux a, par ailleurs, présidé l’inauguration du nouveau siège du tribunal de Kasr Chellala, disposant de 49 bureaux, de salles d’audience, d'une salle d’archives et autres, offrant ainsi de meilleures conditions tant aux fonctionnaires et aux justiciables.