Le Suzhou ballet, une troupe chinoise de danse professionnelle des plus créatives, a gratifié, vendredi à Alger, le public par une performance fascinante à l'occasion de la célébration du 65e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre l'Algérie et la Chine.

Accueilli à l'Opéra d'Alger Boualem-Bessaih, un établissement symbole de la coopération et de l'amitié entre les deux pays, le spectacle servi par une pléiade de danseurs issus de compagnies de premier ordre, a dévoilé une facette de la culture chinoise déclinée par le geste, le mouvement du corps et la musique.

Présente à l'évènement, la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a souligné dans son allocution "la profondeur des relations algéro-chinoises", rappelant à ce titre que "la Chine était un des pays qui ont soutenu le combat libérateur des Algériens contre le colonialisme". Premier pays non arabe à reconnaitre le Gouvernement provisoire de la république algérienne (GPRA), la Chine, a ajouté Mme. Mouloudji, "avait aussi accompagné l'Algérie dans le processus d'édification de l'Etat après l'indépendance dans divers domaines".

Pour sa part, l'ambassadeur chinois en Algérie, Li Jian, a salué "l'excellence des relations entre son pays et l'Algérie notamment dans le domaine culturel", relevant à ce propos que "le spectacle du ballet de Suzhou marque la célébration des relations diplomatiques entre les deux pays", établies il y a 65 ans.

Servi par une quarantaine de danseurs, le spectacle s'abreuve dans la culture traditionnelle chinoise, remise au goût du jour à travers la dance et la musique, dans une symbiose performante et fascinante, très applaudie par le public, venu nombreux assisté à cette performance. Durant une heure et demi de temps, les danseurs ont interprété par la grâce du mouvement et la finesse du geste l'union, le rapprochement et la séparation. Sous le suivi artistique de Wang Quan Xing, danseur et également directeur artistique du Suzhou ballet, les danseuses ont subjugué le public avec Le lac des cygnes, une recréation de ce chef d'oeuvre du ballet classique, avec une chorégraphie innovante et des costumes distingués. Avec une scène nue, la musique accompagnant la chorégraphie puise dans les registres classique et contemporain, donnant ainsi au mouvement une certaine dimension temporelle. Pour mieux s'imprégner de la culture chinoise, le Ballet de Suzhou a choisi de revisiter des pièces originales de "Kunqu", vieille forme d'opéra chinois encore jouée et inscrit en 2008 la liste du patrimoine culturel de l'humanité.

Fondé en 2007, le Suzhou Ballet Théâtre, seule compagnie de ballet professionnel de la province du Jiangsu, réunit des danseurs issus de compagnies de ballet de renommée nationale et internationale. Depuis sa création, la troupe compte à son actif plusieurs productions de haute facture notamment "Roméo et Juliette", "Légende de la beauté", "Tang Yin", "Je m'appelle Ding" ou encore "Le Lac des Cygnes", une recréation innovante d'une pièce du ballet classique. Après une première représentation à la salle Ahmed-Bey de Constantine, le spectacle du ballet de Suzhou est reprogrammé samedi à l'Opéra d'Alger.