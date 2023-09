Quatorze Palestiniens sont tombés en martyrs au cours des deux dernières semaines après une série d'agressions menées par l’armée sioniste, rapporte une association. Selon l'Association France Palestine solidarité (AFPS), sept Palestiniens sont tombés en martyrs au cours de la répression des manifestations à Ghaza la dernière semaine.

Cinq autres sont tombés en martyrs au cours de raids dans le gouvernorat de Jénine. Les deux autres ont été assassinés autour des villes d’Al-Khalil et de Ariha. Sur les quatorze martyrs, six ont été tués dans des camps de réfugiés, a Jénine, Al-Arroub (El-Khalil) et Aqbat Jaber (Ariha).

Après neuf mois passés, l’année 2023 s’inscrit comme l’une des plus meurtrières du XXIe siècle avec plus de 230 palestiniens tués par l’armée sioniste ou les groupes de colons armés. Parmi les zones les plus touchées, l'association cite Jénine (79), Naplouse (49) et Ghaza (43), Al-Khalil (11), El Qods-Est occupée (10), Ramallah (11), Ariha et la Vallée du Jourdain (13) ont aussi été sévèrement touchées. Viennent ensuite Qalqiliya (8), Tulkarem (7) et Beitlhem (4). Deux personnes ont aussi été tuées à Tubas ainsi qu’à Salfit et un Palestinien originaire du Naqab a été assassiné par l’armée de l'occupation.