L’Egypte, l’Ethiopie et le Soudan ont lancé un nouveau round de négociations, samedi, concernant l’épineuse question du barrage de la Renaissance, construit par Addis-Abeba sur le Nil et source de tensions entre les trois pays, ont annoncé les autorités éthiopiennes. L'Ethiopie a fait état le 10 septembre de la fin du remplissage du Grand barrage de la Renaissance, suscitant les critiques immédiates du Caire, qui considère la démarche "illégale". L'Egypte et le Soudan considèrent le gigantesque barrage, qui a coûté 4,2 milliards de dollars, comme une menace pour leur approvisionnement en eau.

Ils ont demandé à plusieurs reprises à Addis-Abeba de cesser de le remplir jusqu'à ce qu'un accord soit conclu sur ses modalités de fonctionnement. Des négociations entre les trois pays, interrompues depuis avril 2021, avaient repris le 27 août. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed ont convenu en juillet de finaliser un accord dans les quatre mois. "Le deuxième cycle de la négociation tripartite entre l'Ethiopie, l'Egypte et le Soudan concernant (...) l'exploitation annuelle du Grand barrage éthiopien de la Renaissance (GERD) a débuté samedi, le 23 septembre 2023, à Addis-Abeba", a déclaré le ministère éthiopien des Affaires étrangères sur X (anciennement Twitter). "L'Ethiopie s'est engagée à trouver une solution négociée et à l'amiable dans le cadre du processus trilatéral en cours", a-t-il ajouté.

Ce barrage est au coeur d'un conflit régional depuis que l'Ethiopie a commencé sa construction en 2011. L'Egypte considère le barrage comme une menace existentielle, car elle dépend du Nil pour 97% de ses besoins en eau. Le barrage est au coeur des plans de développement de l'Ethiopie et, en février 2022, le pays a annoncé qu'il avait commencé à produire de l'électricité pour la première fois.