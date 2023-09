Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Fayçal Bentaleb, a annoncé jeudi à Alger, que le retrait de la fiche d'inscription auprès de l'ANEM pour les demandeurs d'emploi se fera directement sur la plateforme numérique, dans les tout prochains mois.

Le ministre qui répondait aux questions des députés de l'APN, lors d'une séance plénière, présidée par M. Brahim Boughali, président du Conseil, le ministre a précisé que "le retrait de ce document se fait actuellement au niveau des agences locales de l'ANEM auprès du lieu de résidence du demandeur, mais sera opérable sur la plateforme numérique de l'Agence dans les tout prochains mois".

M. Bentaleb a, en outre, souligné que "l'ANEM œuvre à moderniser ses structures à travers le développement du dispositif informatique et des services d'inscription à distance, afin de permettre aux demandeurs d'emploi et aux employeurs d'accéder aux sites web de l'agence en vu de s'y inscrire, déposer des offres d'emploi ou encore consulter les offres d'emploi disponibles sur le site, outre la généralisation du système "Wassit", qui permettra aux demandeurs d'emploi et à l'ensemble des employeurs de profiter des service offerts par les structures locales d'emploi".

A ce propos, M. Bentaleb a indiqué que plus de 74.000 demandeurs d'emploi se sont inscrits via le service d'inscription à distance, ces trois derniers mois (juin, juillet, août). Le ministre a, également, ajouté que l'ANEM avait dédié une plateforme numérique spéciale à l'allocation chômage pour permettre aux jeunes demandeurs de bénéficier de cette allocation, depuis le 25 février, et suivre leurs demandes en temps réel, précisant que le nombre de bénéficiaires de cette allocation a dépassé les 2 millions en août 2023.

Concernant le dispositif d'aide à l'insertion professionnelle, le ministre a fait état de plus de 541.000 bénéficiaires dans des postes d'emplois permanents, dont 321.503 postes administratifs, ajoutant que cette opération restait ouverte jusqu'au 31 décembre prochain.