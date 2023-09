Le nombre de voyageurs via l'aéroport international d'Alger "Houari-Boumediene" atteindra 9,5 millions d'ici à 2024, a annoncé samedi le directeur général (DG) de l'aéroport d'Alger, Mohamed Salah Kouache.

Dans une déclaration à l'APS en marge du vol retour sur la ligne aérienne directe Alger/Addis-Abeba (Ethiopie), M. Kouache a précisé que le nombre de voyageurs à travers l'aéroport d'Alger s'était élevé à 6,5 millions en 2022, un chiffre qui devrait atteindre 8 millions cette année, et entre 9 à 9,5 millions d'ici 2024.

Cette augmentation du nombre de voyageurs s'explique par les nouvelles lignes qui ont été ou seront ouvertes au cours de la période à venir, desservant les trois continents : l'Afrique, l'Europe et l'Amérique, ce qui permettra de transformer l'infrastructure aérienne en un hub d'où transitent les voyageurs, notamment la communauté africaine vers l'Afrique (est, ouest et sud).

Le réseau international (47 destinations) et intérieur (33 destinations) permettront, selon le même responsable, de renforcer la centralité de l'aéroport d'Alger grâce à son emplacement stratégique, en particulier avec l'ouverture des deux lignes Caracas (Venezuela) et New York (Etats-Unis), et le développement des services de l'aéroport d'Alger en général, en facilitant les démarches pour la communauté algérienne, les voyageurs et les passagers, ainsi que pour les opérateurs économiques et les touristes.

De son côté, le Directeur des ventes et du réseau d'Air Algérie, Hadj Said Nadir, a indiqué que cette stratégie, mise en œuvre par les hautes autorités du pays, avait permis une hausse de 40% du taux d'embarquement par rapport à 2019, et une augmentation du nombre de voyageurs en transit à l'aéroport d'Alger.

L'aéroport d'Alger est devenu un véritable hub pour les pèlerins en provenance d'Europe à destination des Lieux Saints, preuve en est, quelque 2.900 pèlerins ont été transportés, cette année, vers Djeddah en transitant par Alger, a-t-il précisé.

Et d'ajouter, parallèlement à l'ouverture de lignes directes, notamment vers l'Afrique, Air Algérie envisage d'optimiser sa rentabilité et sa compétitivité en établissant des partenariats entre des opérateurs économiques algériens et étrangers activant dans le transport de passagers, le fret, le tourisme et les voyages.

Les ventes de billets sur les deux nouvelles lignes directes Alger-Addis-Abeba et Alger-Douala débutent, samedi, en préparation de leur mise en service, portant ainsi le nombre de vols d'Air Algérie vers les destinations africaines à 23 vols par semaine.