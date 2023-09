Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi a réaffirmé, jeudi à Alger, l'intérêt accordé par l'Etat aux diplômés des écoles coraniques et des zaouïas en tant que "soupape de sécurité face aux courants étrangers à notre religion et nos valeurs".

En réponse aux questions des membres de l'Assemblée populaire nationale (APN), lors d'une plénière présidée par Brahim Boughali, président de l'APN, M. Belmehdi a précisé que les diplômés des écoles coraniques et des zaouïas sont au centre "des principales préoccupations de l'Etat en vue de développer le système de l'enseignement coranique et de soutenir les zaouïas qui contribuent à asseoir les valeurs de la modération et du juste milieu et faire face aux courants étrangers à notre religion, nos mœurs et nos coutumes". Qualifiant les étudiants des écoles coraniques et des zaouïas de "réservoir stratégique pour l'encadrement des établissements religieux et de soupape de sécurité nationale", le ministre a rappelé les mesures prises en faveur de cette catégorie dont "la valorisation du diplôme de récitation du Saint Coran et l'habilitation de certaines écoles coraniques et zaouïas à octroyer le diplôme de récitation du Coran et l'attestation du niveau ainsi que leur association à l'élaboration des programmes scolaires de différentes catégories de l'enseignement coranique".

Selon le ministre, la plupart des mosquées disposent de salles de prière pour les femmes où il y a des activités permanentes pour l'enseignement du coran, l'alphabétisation et l'orientation religieuse.

Il a mis en avant les efforts de son département ministériel en matière de revalorisation du patrimoine islamique, citant "la réédition du premier Mus'haf en Algérie et la réindexation et la numérisation des manuscrits au service des chercheurs".

Dans une déclaration avant l'ouverture de la session, le président de l'APN, Brahim Boughali a salué le contenu du discours du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, lors de sa participation à la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU.

Pour M. Boughali, le discours du président Tebboune "a redoré l'image de la diplomatie algérienne proactive puisée des valeurs du peuple et de sa civilisation ainsi que des idéaux et principes humanitaires fondés sur la justice, l'égalité et la dignité humaine", saluant "la vision clairvoyante et profonde sur les questions régionales et internationales dans un contexte marquée par les tensions, les conflits et le recours à la force et à la guerre pour le règlement des crises".

Le président de l'APN a affirmé que ce discours réitère "la position de l'Algérie prônant le dialogue, la coexistence pacifique, le respect mutuel, la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays et la défense des causes justes des peuples colonisés, à leur tête les causes palestinienne et sahraouie".