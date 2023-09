Des participants à une conférence sur les Constitutions algériennes ont mis en relief, mercredi à Alger, l'impact des développements politiques et socioéconomiques sur

la promulgation et l'amendement des Constitutions qui s'accordent sur la nécessité

de préserver les constantes de la Nation et les éléments de l'identité nationale.

Organisé par le Forum du Moudjahid, en collaboration avec l'Association "Mechaal Echahid et la Cour constitutionnelle, sous le titre "Lecture des Constitutions de l'Etat algérien: de la protection des symboles de la Révolution septembre 1963 à la protection de la mémoire nationale Constitution de Novembre 2020", les intervenants ont été unanimes à souligner qu'en dépit de l'existence de variantes dans les Constitutions nationales, qui subissent tout comme les Constitutions des Etats, l'impact des développements politiques et socio-économiques, voire même internationaux, les Constitutions ont en partage, néanmoins, un dénominateur commun qui est la préservation des constantes de la Nation et des éléments de l'identité nationale. Le membre de la Cour constitutionnelle, Mesbah Menas a relevé que la Constitution de 2020 a connu une consolidation des éléments de l'identité nationale, citant à ce titre, le contenu singulier de son préambule qui institue la Déclaration du 1er Novembre comme document fondateur de l'Etat algérien et consacre le statut historique du Front de libération nationale (FLN), en sus d'autres thèmes, à l'instar du rejet des discours de haine et de toutes les formes de discrimination, de la garantie de la sécurité juridique et démocratique et des problèmes liées à l'environnement.

A son tour, l'enseignent du droit constitutionnel, Amar Rekhila a focalisé, à travers son intervention, sur la dimension historique de la Constitution de 2020, estimant qu'elle se veut "la concrétisation de l'engagement du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune en matière de préservation de la mémoire nationale, notamment dans le contexte des enjeux induits par les mutations internationales qui requièrent la valorisation de l'unité nationale".