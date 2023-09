La rentrée universitaire au titre de cette saison (2023/2024) a été maquée, au niveau des institutions universitaires du Sud du pays, par de nouveaux recrutements de titulaires de Magister et de Doctorat, toutes filières d’enseignement confondues, pour la promotion de l’enseignement et de la recherche.

Dans l’optique d’assurer plus de performance aux nouvelles recrues, des sessions de formation leur ont été organisées sur leur mission pédagogique, leurs droits, déontologie et accompagnement pédagogique et l’encadrement en langue anglaise.

A Ouargla, pas moins de 108 nouveaux enseignants, maîtres-assistants titulaires de diplômes de Magister et de Doctorat, ont signé, au titre de cette saison universitaire, leurs procès-verbaux d’installation à l’Université Kasdi-Merbah, portant, ainsi, le nombre du corps enseignants à 1.365 encadreurs, toutes filières et grades confondus.

De même, la nomenclature des spécialités a été étoffée au titre de cette saison par l’ouverture des filières de production pétrolière et gazière, électrotechnique, génie mécanique, génie civile, géni e de procédés, sciences agronomes et pharmacologie, par souci d’assurer une formation qualitative à la satisfaction des inscrits et satisfaire le marché de l’emploi en compétences qualifiées.

L’Université de Ouargla accueille, au titre de cette saison, un effectif de plus de 31.000 étudiants, dont 5.283 nouveaux inscrits, répartis sur onze départements et la Faculté de médecine. Pas moins de 63 nouveaux enseignants titulaires de Doctorat et de Magister ont été recrutés à l’Université "Ahmed Draya" d’Adrar par souci de combler le déficit accusé en encadrement universitaire, a indiqué le recteur, Pr. Mohamed Amine Benamar.

Cette institution a été renforcée cette saison par l’ouverture, pour la première fois, d’une filière de médecine à la faveur de la signature d’une convention de coopération avec l’Université de Tlemcen dans le but d’épargner aux recrues de cette filière le déplacement hors-wilaya et assurer l’encadrement des structures médicales de la région.

Près de 13.828 étudiants, dont 2.170 nouveaux inscrits, encadrés de 599 enseignants, ont rejoint cette saison l’Université d’Adrar. Dans la wilaya de Laghouat, l’on relève que 7.449 nouveaux inscrits ont rejoint l’Université "Ammar Thelidji" de Laghouat, 2.267 nouveaux inscrits à l’Ecole supérieure "Taleb Abderrahmane" et 433 nouveaux bacheliers inscrits au Centre universitaire "Cherif Bouchoucha" d’Aflou, a affirmé le recteur de l’Université de Laghouat, le Pr. Djamel Benbartal.

Cette saison a été marquée à Laghouat par l’ouverture de nouvelles spécialités d’enseignement supérieur, dont la Pharmacologie (132 inscrits), Sciences vétérinaires (157), ingénieur d’Etat (132) Sciences et technologies (191), en plus d’autres filières au centre d’Aflou, dont l’Anglais, Economie et Finance et Banques, et également deux filières, en l’occurrence Anglais et Education physique à l’Ecole "Taleb Abderrahmane" pour encadrer, en perspective, les établissements primaires. Pas moins de 212 nouveaux enseignants titulaires de Doctorat et de Magister ont été recrutés à l’Université Ammar Thelidji de Laghouat portant le nombre du corps enseignants à 1.604.

La wilaya de Tamanrasset qui accueille cette saison plus de 7.020 étudiants, dont 311 nouveaux inscrits, a connu le renforcement de corps enseignant par 44 nouvelles recrues, portant le nombre global à 314 enseignants au niveau de cinq facultés et 15 départements.

La nouvelle saison universitaire a été marquée dans la wilaya de Béchar par l’ouverture, à l’Université "Mohamed Tahri" de deux nouvelles spécialités d’enseignement liées à la sécurité des réseaux et agronomie saharienne, a fait savoir le recteur, Mohamed Medjaoued.

L’Université accueille au titre de cette saison plus de 10.000 étudiants, dont 1.930 nouveaux inscrits, encadrés de 7.000 enseignants. Cette institution d’enseignement supérieur sera renforcée, au titre de la saison 2024/2025, par l’ouverture d’une nouvelle faculté de médecine d’une capacité d’accueil de 2.000 places pédagogiques, retenue au niveau du nouveau pôle universitaire "Lahmar", a indiqué le même responsable.