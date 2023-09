Plus de 1.6 million d'étudiants rejoindront, samedi, les bancs de l'Université, au titre de l'année universitaire 2023/2024, encadrés par près de 70.000 enseignants au niveau des différents établissements universitaires, a indiqué le directeur général de l'enseignement et de la formation au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Ali Choukri.

Le nombre de nouveaux bacheliers est estimé à près de 331.272 étudiants, dont 312.745 ont été orientés, alors que 293.718 étudiants ont effectué leur inscription définitive jusqu'au 30 août dernier, soit 96.68%. La nouvelle année universitaire connaît une affluence vers les spécialités scientifiques et technologiques, a-t-il ajouté, citant l'orientation de 64% des nouveaux étudiants vers ces spécialités, contre un taux de 36% pour les sciences humaines et sociales.

De nouvelles spécialités adaptées au marché de l'emploi ont été créées au niveau de plusieurs établissements universitaires, via des réseaux thématiques, à savoir le dessalement de l'eau de mer et le traitement des eaux salines créées au niveau des universités de Ouargla, l'Université des sciences et technologies Houari-Boumediene d'Alger (USTHB), l'Ecole nationale supérieure d'hydraulique (ENSH) et l'Ecole nationale polytechnique d'Oran dans le cadre du soutien à la sécurité hydrique.

Pour renforcer certaines spécialités, les étudiants en médecine ont bénéficié, cette année, de la création de 14 nouveaux points de formation, sous forme d'annexes rattachées aux facultés d'origine. Ces dernières ont enregistré l'inscription de 4.000 étudiants à leur niveau, soit 27% de l'ensemble des étudiants inscrits dans cette filière.

En ce qui concerne les deux nouvelles écoles supérieures créées au niveau du pôle technologique de Sidi Abdallah, l'Ecole nationale supérieure de la nano et nanotechnologie a enregistré l'inscription de 200 étudiants, tandis que 215 autres ont été inscrits à l'Ecole nationale supérieure de la technologie des systèmes autonomes.

L'Ecole nationale supérieure de Mathématiques a, quant à elle, accueilli 306 étudiants, tandis que l'Ecole nationale de l'intelligence artificielle a enregistré 314 étudiants, selon le directeur général de l'enseignement et de la formation au ministère.

Par ailleurs, 246 étudiants se sont inscrits en double diplôme au niveau de 6 universités pilotes pour cette année, à savoir M'sila (droit privé et informatique, management des affaires et anglais), Laghouat (spécialités économie numérique et mathématiques appliquées), Tlemcen (spécialités finance internationale et anglais), Oran 1 (spécialités informatique et sciences de gestion), et Annaba (automatisme et informatique).

Sur le plan organisationnel, les inscriptions universitaires de cette année ont été marquées par la consécration de la politique "zéro papier", à travers la numérisation de l'opération dans ses différentes étapes, en sus des services ayant enregistré l'adoption d'une carte intelligente "unique et unifié" qui permet d'accéder à toutes les œuvres universitaires (transports, hébergement, restauration et bibliothèques).

Par ailleurs, le secteur de l'enseignement supérieur sera renforcé par 40.000 places pédagogiques, réalisées dans 8 wilayas pour une enveloppe de 44,75 milliards de dinars, et de 21.500 lits répartis à travers 9 wilayas pour un montant de 25,75 milliards de dinars, et ce en vue d'améliorer les capacités d'accueil des étudiants au niveau des établissements universitaires.