L'activité au Royaume-Uni s'est encore contractée en septembre, au rythme le plus rapide observé depuis janvier 2021, en plein confinement, selon l'indicateur avancé PMI Flash Composite publié vendredi. L'indice Flash PMI Composite et S&P Global/CIPS a reculé à 46,8 points en septembre, un plus bas depuis 32 mois, soit près de trois ans, contre 48,6 points en août. Un indicateur à plus de 50 points indique une expansion économique, et moins de 50 points une contraction.

Les directeurs d'achat interrogés pour compiler cet indicateur attribuent cette activité en berne à une demande plombée par les pressions sur le budget des ménages comme des entreprises à cause de la crise du coût de la vie, de l'inflation et de taux d'intérêts en hausse. Jeudi, la Banque d'Angleterre a décidé de maintenir son taux directeur inchangé à 5,25%, au regard d'une inflation qui a enregistré un recul inattendu en août, à 6,7%, et de signes négatifs qui se multiplient sur l'économie britannique.

Le taux de chômage progresse en effet, et le produit intérieur brut (PIB) s'est contracté en juillet. L'indice PMI "décevant" pour septe mbre "signifie qu'une récession semble de plus en plus probable au Royaume-Uni", commente Chris Williamson, économiste de S&P Global, cité dans le communiqué. Seule consolation: les coûts de production ont connu leur plus fort repli de l'année, malgré un rebond des prix du carburant, note le communiqué.