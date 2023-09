L'Algérien Bada Houssem a remporté la médaille d'argent en individuel dans la discipline du rafle, dans le cadre du championnat du monde de boules des moins de 19 ans, samedi au Palais des sports Hamou Boutlélis à Oran.

Le jeune algérien s'est incliné en finale face à l'Italien Federico Alimante sur le score de 9 à 2.

Dans une déclaration à L'APS, Bada Houssem s'est dit très heureux de réaliser cet exploit historique, la première médaille d'argent dans cette discipline chez les moins de 19 ans et la deuxième médaille pour l'Algérie dans ce championnat du monde après la médaille de bronze qu'il a remportée en double mixte avec sa coéquipière El Meddah Yasmine.

"C'était un match difficile contre l'adversaire italien, qui est champion du monde. J'ai bien essayé de remporter le titre, mais en vain. Je remercie Dieu d'avoir remporté la médaille d'argent après un parcours positif dans cette compétition".

"Nous remercions le sélectionneur, le directeur technique national et le président de la Fédération algérienne de rafle et billard pour tout ce qu'il nous ont apporté comme soutien lors de la préparation et du tournoi", a-t-il conclu.