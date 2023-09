a affirmé jeudi que l'Etat accordait une importance majeure aux sportifs d'élite et de haut niveau à travers des textes de loi en vigueur, outre le recrutement exceptionnel de 569 sportifs comme première étape.

Répondant à une question de la députée Ben Torki Aicha, lors d'une séance plénière dédiée aux questions orales à l'Assemblée populaire nationale (APN), sur les mesures prises pour mettre fin à la souffrance des sportifs d'élite et de haut niveau et leur garantir une vie décente, M. Hammad a souligné que "l'Etat accorde une importance majeure aux sportifs d'élite et de haut niveau à travers des textes de loi et règlementaires en vigueur dont le décret exécutif 15-213 d’août 2015".

"Ces textes sont déjà appliqués et ce à travers le recrutement exceptionnel de 569 sportifs comme première étape d'une opération en cours", a-t-il ajouté.

Le ministre a mis en avant, dans ce sillage, les mesures prises en faveur des sportifs de haut niveau appliquées "de manière urgente" dont la promotion de cette catégorie à travers la révision des primes de résultats accordées pour les compétitions internationales et celles relatives à la formation et l'entrainement à l'étranger, tout en leur facilitant les conditions d'obtention d'un logement décent ou d'autres avantages.

Pour sa part, le député Lazhar Degla s'est interrogé sur les modalités de nomination d'un commissaire aux comptes ainsi que "les abus" qui entourent ce poste, appelant à l'envoi de contrôleurs de l'inspection générale des finances pour contrôler les comptes des clubs.

A ce propos, M. Hammad a relevé que "ce choix obéit à des lois, des dispositions et des statuts applicables aux clubs sportifs amateurs notamment l'article 56", ajoutant que "le contrôle des aides financières se fait sur la base d'un programme et d'un cahier de charges sous la supervision de l'inspecteur de la Jeunesse et des Sports".

Dans le même contexte, le ministre a fait état de 86 clubs contrôlés, comme première étape, par une commission ministérielle, outre la publication du rapport financier de chaque club et l'obligation pour l'ensemble des associations sportives, clubs et ligues de nommer un commissaire aux comptes.

De son côté, le parlementaire Abdelkader Merabet (Saida) s'est interrogé sur les raisons de l'annulation du projet du centre de formation des équipes nationales dans la wilaya.

A l'instar des projets de développement gelés par le passé, le ministre a indiqué que celui du centre de formation des équipes nationales de Saida sera "réinscrit et relancé", et a suggéré l'inscription, le suivi et l'équipement dudit centre au sein du programme 2023", soulignant que son secteur "consentira davantage d'efforts afin de réinscrire ce projet au titre du programme d'investissement de 2024 ou au plus tard en 2026". Pour sa part, le député Abderezzak Touati (Jijel) a plaidé pour la réhabilitation et l'équipement des infrastructures sportives, notamment les stades de football, pour la pratique du sport et afin d'éviter aux athlètes la contrainte du déplacement à l'extérieur pour leurs préparatifs. A noter que le ministère de la Jeunesse et des Sports "avait inscrit des opérations de réhabilitation de plusieurs stades, en particulier dans les communes de Djemila, El Ancer et Settara, dans le cadre du programme de la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales- 2023".

Répondant à une question du représentant de la wilaya de Jijel, le ministre a fait savoir qu'une "enveloppe de 70 millions DA a été débloquée pour la réhabilitation et le revêtement en gazon synthétique de chaque stade des communes mentionnées, outre l'aménagement de six (6) stades communaux et la réalisation en cours de quatre (4) autres. L'opération est en cours pour répondre aux besoins des jeunes, a-t-il dit.

De son côté, le député Kouda Samir Ouribi s'est interrogé sur la disponibilité du pôle sportif de Mascara, qui a abrité de nombreuses compétitions internationales à l'occasion de l'organisation des Jeux méditerranéens à Oran, avec neuf (9) matchs officiels de football pour la catégorie des moins de 17 ans, lors des Jeux arabes. Le ministre s'est engagé à ériger cette wilaya en "pôle sportif à même d'abriter des événements internationaux".