Le dollar continuait à gagner du terrain vendredi, toujours soutenu par la communication de la Réserve fédérale américaine (Fed), dont les cambistes estiment que parmi les banques centrales ayant laissé la porte ouverte à une hausse de taux, elle est la seule crédible.

Vers 20H00 GMT, le billet vert avançait de 0,13% face à la monnaie unique, à dollar pour un euro. Quant à la livre, elle a plongé à son plus bas niveau depuis près de six mois face à la devise américaine, à 1,2231 dollar. "On entre dans une séquence centrée sur la différenciation entre banques centrales" et trajectoires monétaires, a commenté Brad Bechtel, de Jefferies, qui voit cette période durer au moins un an.

Après près de deux ans de resserrement généralisé, pour juguler l'inflation, "les banques centrales font des choses différentes", poursuit l'analyste. "Ca part dans tous les sens. Cela va être une période très compliquée".

Beaucoup d'institutions de politique monétaire ont affirmé, ces derniers jours, ne pas écarter une nouvelle hausse de taux, y compris celles qui ont opté pour un statu quo ce mois-ci. Parmi el les, la Fed apparaît comme la seule crédible, pour beaucoup d'économistes. "Une nouvelle hausse de taux de la Fed paraît clairement possible", selon Brad Bechtel, "alors que ce sera très dur pour la BCE (Banque centrale européenne) et la Banque d'Angleterre, ne serait-ce qu'en regardant leur croissance." Une série d'indicateurs ont montré, vendredi, que l'activité avait continué à se contracter en France, Allemagne et au Royaume-Uni en septembre.

Aux Etats-Unis, l'indice composite PMI (tous secteurs confondus) a, lui, fait ressortir une économie américaine en expansion (50,1 points soit au-dessus des 50 qui indiquent la stabilité), même si son rythme ralentit. Vendredi la gouverneure de la Fed Michelle Bowman a dit s'attendre à une nouvelle hausse de taux dans les mois à venir.

La présidente de l'antenne de la Fed à Boston, Susan Collins, lui a fait écho en assurant qu'"un nouveau resserrement (n'était) clairement pas écarté". Pour les analystes de Brown Brothers Harriman, "les données économiques américaines et la posture de la Fed devraient offrir au dollar encore plus de force".

Le yen s'effondre alors que la banque centrale maintient une politique ultra-libre

Le yen a fortement chuté vendredi après que la Banque du Japon (BOJ) a maintenu ses taux d'intérêt en territoire négatif, quelques jours après que la Réserve fédérale américaine a signalé que les coûts d'emprunt américains resteraient élevés, exerçant une pression sur la monnaie japonaise et augmentant le risque d'intervention.

Le yen a chuté jusqu'à 148,42 pour un dollar, s'approchant de la barre des 150 à laquelle les analystes ont déclaré qu'une intervention du gouvernement pour soutenir la monnaie était probable. Le dollar était en hausse de 0,48% à 148,28 yens. Les spéculations selon lesquelles Tokyo pourrait intervenir pour soutenir le yen ont pris de l'ampleur. Le ministre japonais des finances, Shunichi Suzuki, a déclaré vendredi qu'il n'excluait aucune option, mettant en garde contre une vente de yens qui nuirait à l'économie dépendante du commerce.

La Banque du Japon a maintenu ses taux d'intérêt à -0,1 % vendredi et a réitéré sa promesse de continuer à soutenir l'économie jusqu'à ce qu'elle soit certaine que l'inflation restera à l'objectif de 2 %. "Nous devons encore prévoir que l'inflation atteindra de manière stable et durable notre objectif de prix", a déclaré le gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda, lors d'une conférence de presse. "C'est pourquoi nous devons patiemment maintenir une politique monétaire ultra-libre. Cela dit, nous modifierons bien sûr notre politique si nous prévoyons d'atteindre notre objectif", a-t-il indiqué.