Un accord de coopération a été signé, mercredi à Alger, entre la Direction générale de l'Administration pénitentiaire et de réinsertion et l'association algérienne d'alphabétisation "Iqraa" visant à contribuer à l'opération d'insertion des détenus.

Cet accord a pour objectif de renforcer le travail commun et de déterminer les domaines de coopération et de complémentarité entre les deux parties, en vue de développer et promouvoir les activités pour éradiquer toutes les formes d'analphabétisme (numérique et abécédaire) chez la catégorie des détenus et de les aider à s'intégrer à nouveau dans la société.