Le Commissaire Général de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les

réfugiés de Palestine (UNRWA), Philippe Lazzarini, a plaidé jeudi en marge du 78ème débat général de l’Assemblée générale de l'ONU, pour un financement cohérent et durable afin

de poursuivre les opérations de l'UNRWA et d'éviter les déficits chroniques.

"Il est devenu absolument insupportable de faire face à une situation où les besoins des réfugiés palestiniens augmentent, où les attentes augmentent, où la région est frappée par de multiples crises, et en même temps de faire fonctionner des services de type public... avec des financements en baisse", a déploré M. Lazzarini, à l'issue d'une réunion visant à soutenir le travail de son agence, qui est presque entièrement financé par les contributions des donateurs.

L'UNRWA fournit des services essentiels en matière d'éducation, de soins de santé, de protection et autres à près de six millions de réfugiés palestiniens en Jordanie, au Liban, en Syrie, dans la bande de Ghaza et en Cisjordanie occupée, y compris à El-Qods-Est. L'agence aurait besoin de 190 millions de dollars d'ici la fin de l'année, et de 100 millions de dollars supplémentaires pour maintenir le flux d'aide dans la bande de Ghaza, en Syrie et au Liban. M. Lazzarini a déclaré que les promesses annoncées lors de la réunion lui permettraient de fonctionner au moins jusqu'à la fin du mois d'octobre, "ce qui signifie que nous devrons continuer à redoubler d'efforts pour mobiliser le soutien nécessaire à l'agence". La réunion des donateurs, qui s'est tenue pendant la semaine de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies, a été organisée par la Jordanie et la Suède.

De son côté, le ministre des Affaires étrangères de Jordanie, Ayman Safadi a rappelé que l'UNRWA fêtera son 75e anniversaire l'année prochaine et que l'agence représentait toujours le seul espoir pour les réfugiés palestiniens, exhortant la communauté internationale à intensifier son soutien.

"Si nous ne sommes toujours pas en mesure d'établir la justice pour les réfugiés palestiniens, donnons-leur au moins une chance de vivre décemment et dans la dignité", a-t-il déclaré.