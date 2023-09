Le porte-parole régional du département d'Etat américain, Samuel Warburg a affirmé mercredi à New York que la position de l’Algérie concernant la crise au Niger était "forte", estimant que le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune "a des idées constructives" pour résoudre la crise que connait ce pays.

Dans une déclaration à l’APS en marge des travaux de la 78e session de l’Assemblée générale de l’ONU, M. Warburg a indiqué que "la position algérienne à l’égard de la crise au Niger est forte, et le Président Abdelmadjid Tebboune a des idées constructives pour sa résolution".

Réitérant les félicitations de son pays pour l’obtention de l’Algérie de la qualité de membre non permanent au Conseil de sécurité, le diplomate américain a souligné que l’Algérie "joue un rôle important dans le nord de l’Afrique et le Monde arabe".

L’Algérie "est un pays important qui a de l’influence et entretient des rapports avec l’ensemble des pays du voisinage", a-t-il ajouté. Le porte-parole régional du département d'Etat a affirmé, par ailleurs, que les Etats-Unis "entendent poursuivre la coordination avec l’Algérie en matière de lutte antiterroriste".

Le ministre italien des AE réitère le son soutien de son pays à l'initiative du Président Tebboune en faveur d'une solution politique

Le ministre italien des Affaires étrangères, M. Antonio Tajani, a réaffirmé, mercredi à New York (Etats-Unis), le soutien de son pays à l'initiative du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en faveur d'une solution politique à la crise nigérienne, loin de toute intervention militaire. "L'Algérie est un pays ami avec lequel nous entretenons d'excellentes relations historiques", a précisé le ministre italien dans une déclaration à l'APS, en marge de la 78ème session de l'Assemblée générale (AG) des Nations unies (ONU), ajoutant que "Nous soutenons expressément l'initiative présentée par le Président Abdelmadjid Tebboune à la communauté internationale, afin de trouver une solution politique et diplomatique, et non militaire, à la crise au Niger, pays voisin de l'Algérie". Revenant sur le discours prononcé, mardi par le Président Tebboune, lors de la 78ème session de l'AG de l'ONU, le ministre italien a dit que "l'Italie est favorable à l'élargissement du Conseil de sécurité mais aux membres non permanents".

Dans un autre contexte, le ministre italien a affirmé que "les relations entre les deux pays étaient positives, indiquant que l'Italie cherche à renforcer les relations et à promouvoir la concertation avec l'Algérie sur de nombreuses questions, notamment la stabilité dans la région méditerranéenne et le développement en Afrique, ou encore l'immigration clandestine et la criminalité liée à la drogue et au trafic d'êtres humains". Plus explicite, il a fait savoir que les deux pays "sont en mesure d'amorcer de grandes réalisations, notamment en matière de coopération dans les domaines de l'énergie, des échanges commerciaux et d'autres segments économiques".

Les deux pays "œuvrent, de concert, à instaurer la paix et réaliser le développement dans la Méditerranée et en Afrique", a conclu M. Tajani.