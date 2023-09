Une enveloppe financière de 10 millions DA a été réservée pour la mise à niveau de 4 salles de soins dans la commune d’Ain Touila (wilaya de Khenchela), a-t-on appris mercredi du président de l’Assemblée populaire de cette collectivité locale.

Dans une déclaration à l’APS, M. Abdelaziz Bouteraâ a indiqué que dès l’achèvement de toutes les procédures administratives et réglementaires nécessaires, il sera procédé au lancement des travaux de mise à niveau et d’équipement des salles de soins situées dans les localités Bekar1, Bekar2, Bezina et Coudiat Gamh dans la commune d’Ain Touila.

Le délai de réalisation des opérations de mise à niveau de ces infrastructures sanitaires en prévision de leur mise en service, ne dépassera pas les 2 mois, conformément aux cahiers des charges relatifs à ces projets, a ajouté le même élu local.

Parallèlement, les efforts sont en cours pour achever toutes les dispositions nécessaires à la relance du projet de réalisation d’une polyclinique au centre de la commune d’Ain Touila et dont les travaux ont été interrompus après avoir atteint un taux d’avanc ement de 60% et la consommation du budget réservé à l’opération, selon le même responsable.

Le président de l’APC d’Ain Touila a indiqué que l’entrée en service de ces infrastructures de santé permettra l’amélioration de la couverture sanitaire en offrant des services médicaux de qualité au profit des habitants de cette collectivité locale.