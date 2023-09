Cent-vingt (120) aides-soignants de santé publique rejoindront les bancs de l’école de formation paramédicale à El-Oued, en octobre prochain, a-t-on appris mercredi de la Direction locale de la Santé et de la Population (DSP).

L'ouverture de ces nouveaux postes pédagogiques, intervient en application de la stratégie du ministère de tutelle, visant à promouvoir la formation paramédicale et combler le déficit en personnel soignant au niveau des structures de santé, a affirmé le directeur du secteur, Ali Gharbi. Ces postes se répartissent sur trois (3) spécialités destinées à satisfaire les besoins des établissements hospitaliers de la wilaya, à savoir aide-soignant de santé publique (80 postes), assistant dentaire de santé publique (30) ainsi que assistant maternel et garde d'enfants de santé publique (10), a ajouté M. Gharbi. Les futurs aides-soignants formés à l’école de formation paramédicale d’El-Oued, seront affectés dans les 22 communes de la wilaya, en prenant en compte certains critères dont la densité de population et le nombre de structures de santé existantes, ce qui perm ettra de combler le déficit enregistré en la matière notamment au niveau des zones enclavées, a-t-il poursuivi.

Ce cycle de formation est destiné aux stagiaires ayant le niveau de 3ème année secondaire et admis au concours de sélection effectué en mars dernier, a fait savoir M.

Gharbi signalant que la nouvelle structure de l'école paramédicale sera bientôt opérationnelle et ouvrira ses portes pour accueillir les stagiaires.