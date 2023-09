La Gendarmerie nationale d'Oran a démantelé un réseau criminel international spécialisé dans l'organisation de traversées clandestines par mer, avec l’arrestation de 11 individus, dont 10 de nationalité marocaine, a-t-on appris vendredi de ce corps sécuritaire.

Cette opération a été menée, suite à l’exploitation d’informations parvenues au groupement territorial de la Gendarmerie nationale de Sidi El Bachir à Bir El Djir, indiquant l'existence d’individus de nationalité marocaine, organisant des traversées clandestines par mer.

Les mêmes services ont mis en place un plan, qui s’est soldé par l'arrestation des suspects au niveau d’une habitation sise à Sidi El-Bachir et à la saisie d'une somme en devises (545 euros), ainsi que 390 dirhams marocains et 10 passeports, en plus de téléphones mobiles, a-t-on indiqué.

Les individus arrêtés ont été déférés devant les instances judiciaires compétentes pour tentative de trafic de migrants, dans le cadre d'un groupe criminel organisé, non-déclaration du délit de trafic de migrants, tentative d'émigration clandest ine par mer et accueil d'étrangers sans autorisation, selon la même source.