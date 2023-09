Le marché hebdomadaire de la commune de Larbaâ, à l’Est de Blida, sera provisoirement fermé à partir de vendredi prochain, en raison des travaux d’aménagement intérieur, a-t-on appris, mercredi, auprès de cette collectivité locale.

"Le marché hebdomadaire de Blida, sera provisoirement fermé à partir de vendredi prochain afin de pouvoir y engager des travaux d’aménagement intérieur et mettre au point les mesures de gestion de ses espaces pour garantir un bon service public", a indiqué à l’APS le président de l'Assemblée populaire communale (APC) de Larbaâ, Abderraouf Boukhalfa. Il a ajouté que la fermeture de ce marché, dédié chaque deux vendredi du mois à la vente du bétail, et chaque samedi à la vente de véhicules d'occasion, a été décidée, suite au constat, ces derniers temps, d’une certaine dégradation de son sol et de son entrée, ainsi qu’une insuffisance dans l’éclairage public. Son état nécessite des actions d’aménagement et de revêtement des voies et accès vers cet espace commercial, a-t-il dit.

Cette opportunité sera également mise à profit pour régler le m écanisme de gestion du marché et parachever, par voie d'enchères, les procédures d'octroi des concessions d’exploitation de ses espaces, est-il précisé de même source.

L’objectif de cette opération est de garantir un service de qualité, tant aux personnes activant au sein de ce marché qu'aux citoyens, a assuré le même responsable.