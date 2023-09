Les travaux de doublement de l’axe reliant, sur 56 km, les routes nationales (RN) n 3 et 88, dans la wilaya de Batna, ont été relancés jeudi après-midi sous la supervision du wali, Mohamed Benmalek.

Le chef de l’exécutif local a déclaré que les travaux de doublement de cette route "importante" reliant les wilayas de Batna et de Khenchela, et faisant la jonction entre Batna et l’autoroute Est-ouest, ont connu des "perturbations", voire des arrêts dans certains tronçons, en raison de plusieurs obstacles techniques, d’oppositions et de nonchalance de certaines entreprises "dont deux ont vu leurs marchés résiliés avant leur remplacement dans les prochaines semaines". M. Benmalek a souligné, à cette occasion, la nécessité de renforcer les chantiers et de rattraper les délais de livraison de ce projet, notamment son segment traversant, sur un linéaire de 18 km, les communes d’Ouled Fadhel, de Chemora, de Boulhilat, de Boumia, d’Ain Yagout et de Djerma, dans la wilaya de Batna, ainsi que plusieurs autres communes de la wilaya voisine de Khenchela.

Le même responsable a insisté sur l’importance de cette route p our les deux wilayas en question qui seront ainsi reliées à l’autoroute Est-ouest via des points d’accès situés dans les wilayas d’Oum El Bouaghi et de Mila.

Les travaux de réalisation de ce projet de doublement, subdivisé en huit parties ayant fait l’objet d’autant de marchés, ont débuté en mai 2022 avec un délai initial de 20 mois, dans le cadre d’une autorisation-programme (AP) de 8,27 milliards de DA, selon les explications fournies sur place.

Le wali a également inspecté la reprise des travaux sur la conduite de transfert des eaux du barrage de Beni-Haroun (Mila) vers le barrage de Koudiat-Medouar, près de Timgad (Batna) à partir de la station de pompage d’Ain Kercha (Oum El Bouaghi).

Des travaux confiés à l’entreprise publique Cosider avec un délai de 5 mois pour le premier canal d’urgence, financés à hauteur de 1,1 milliard de dinars, et où le taux d’avancement a atteint 25 %. Le projet permettra, à terme, de mettre fin au déficit en eau potable, à Batna, et d’agrandir les périmètres irrigués des plaines de Chemora et de Boulhilat.