Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rakhroukh et le ministre turc des Transports et de l'infrastructure, Abdulkadir Uraloglu, ont exprimé, jeudi à Alger, leur volonté de concrétiser des projets communs dans le secteur des travaux publics, notamment la réalisation de lignes ferroviaires.

Cette volonté a été exprimée lors du Forum économique algéro-turc du secteur des travaux publics, présidé par MM Rakhroukh et Uraloglu, en présence du vice-ministre turc et de l'ambassadeur turc en Algérie, ainsi que des présidents et directeurs généraux de plusieurs groupes et entreprises économiques, algériens et turcs, activant dans le domaine des travaux publics et des infrastructures.

Dans une allocution à l'occasion, le ministre a indiqué que ce forum faisait suite à la réunion d'Istanbul qui s'était tenue en juillet dernier, en marge de la visite officielle du président de la République, M.

Abdelmadjid Tebboune, en Turquie, au cours de laquelle le ministre turc avait exprimé son "attachement à renforcer et à promouvoir les liens de partenariat et de coopération dans le domai ne des travaux publics et des infrastructures de base".

M. Rakhroukh a souligné, en outre, que ce forum s'inscrivait dans le cadre des "instructions des dirigeants des deux pays et de leur engagement personnel à la promotion de la coopération et du partenariat bilatéraux et à l'augmentation du volume des investissements entre les deux pays, profitant du climat attractif pour l'investissement dans les deux pays".

Il a également mis en avant la volonté des opérateurs économiques des deux pays de construire des relations économiques solides en exploitant les opportunités disponibles pour la réalisation de projets d'intérêt commun.

Il a indiqué que le forum "ouvrira la voie à de nouvelles opportunités pour les hommes d'affaires et les entreprises des deux pays afin d'examiner la possibilité de mettre en place des projets dans le cadre de partenariats communs", ce qui permettrait l'accès aux marchés internationaux.

A ce propos, le ministre a appelé les hommes d'affaires et les entreprises turques à développer leurs activités et à exploiter davantage les opportunités d'investissement "diverses et importantes", et à contribuer à la réalisation de projets communs dans le domaine des infrastructures de base, grâce aux avantages et aux incitations substantiels accordés par l'Algérie aux investisseurs é trangers.

M. Rakhroukh a également rappelé les investissements engagés par l'Algérie ces dernières années dans le secteur des travaux publics et des infrastructures de base, notamment pour les installations ferroviaires visant à élargir le réseau ferroviaire national qui va relier les différentes régions du pays (sud et nord) et s'étendre à quelques pays africains voisins.

Il a affirmé que l'Algérie progressait de manière constante vers le développement du secteur ferroviaire en renforçant et en modernisant le réseau, grâce à la mise en œuvre d'un plan national visant à atteindre 6.000 km de voies ferrées à court terme, pour atteindre 15.000 km à moyen terme.

M. Rakhroukh a rappelé la concrétisation de plusieurs "programmes importants" en matière de routes et d'autoroutes, outre le développement d'infrastructures portuaires et aéroportuaires, à travers la réalisation de projets contribuant au développement de l'économie nationale.

A cet effet, le ministre a formé le vœu de voir les entreprises turques activant dans le domaine des infrastructures de base participer à la réalisation de ces projets d'investissement, notamment en matière de voie ferroviaire, vu la grande importance accordée par le président de la République au développement du réseau ferroviaire, dans le cadre de la stra tégie globale de développement du secteur minier et de promotion des exportations hors hydrocarbures.

La Turquie sera l'invitée d'honneur de la 19e édition du Salon international des travaux publics (SITP), prévu du 14 au 18 novembre 2023, a-t-il indiqué, appelant les entreprises et les sociétés turques activant dans le domaine des travaux publics à "participer efficacement" à cette manifestation économique qui permettra de créer une dynamique entre les opérateurs économiques et d'encourager les porteurs de projets innovants.

De son côté le ministre turc est revenu sur le travail en cours pour développer davantage les relations algéro-turques, notamment à travers la relance de projets communs dans divers domaines.

M. Uraloglu a cité, dans ce sens, les investissements menées par plusieurs entreprises turques en Algérie, notamment dans les secteurs du bâtiment et de l'industrie, soulignant l'importance de saisir les opportunités d'investissement offertes dans les projets de voies ferroviaires en Algérie.

Il a également mis en avant l'importance de la position stratégique de l'Algérie, ainsi que ses ressources énergétiques et ses richesses minières, soulignant que "la Turquie tend à lancer des projets d'investissements communs en Algérie".

Le responsable turc s'est également dit confiant qu ant à la réussite des projets d'investissement turcs en Algérie et au développement des relations algéro-turques après ce forum, arguant que l'Algérie et la Turquie ont les moyens d'être au sommet, de par leurs position géographique en Méditerranée".

Le forum a été une occasion pour la tenue de rencontres d'affaires entre des chefs d'entreprises turques et les directeurs généraux des entreprises publiques algériennes, à l'instar du groupe Cosider, l'Entreprise nationale des grands ouvrages d'art (ENGOA), l'Entreprise nationale des matériaux des travaux publics (ENMTP), la Société d'études et de réalisation d'ouvrages d'art de l'Est (SERO-EST), le Groupe d'étude d'infrastructures, de contrôle et d'assistance "GEICA", le groupe d'infrastructure de travaux publics maritimes (GITRAMA), le Groupe d'infrastructure des travaux routiers et ouvrages d'arts (Gitra), l'Agence nationale des études et du suivi de réalisation des investissements ferroviaires (Anesrif) et l'Algérienne des autoroutes (ADA).

M. Rakhroukh avait reçu, jeudi au siège du ministère, le ministre turc des Transports et de l'infrastructure, Abdulkadir Uraloglu, avec lequel il a examiné les moyens de renforcer la coopération, notamment dans le domaine des infrastructures et installations portuaires, et de concourir à la réussite de la participation turque au SITP.