Le président de l'Observatoire national de la société civile (ONSC), Noureddine Benbraham et le Rapporteur spécial de l'ONU sur le droit de réunion pacifique et d'association, Clément Nyaletsossi Voule ont passé en revue, jeudi à Alger, les principales mutations qu'a connues la société algérienne ainsi que les acquis remportés récemment, a indiqué vendredi un communiqué de l'Observatoire.

La rencontre, qui s'est déroulée en présence des membres de l'observatoire et des représentants des mouvements de la société civile, a porté sur "l'état actuel , les opportunités, les acquis et les défis auxquels fait face la société civile en Algérie, à travers les différentes périodes et contextes national et international jusqu'à la création de l'observatoire en tant qu'instance consultative auprès du Président de la République chargée de mettre en place un cadre de dialogue, de consultation, de proposition, d'analyse et de prospective dans les questions relatives à la société civile et l'amélioration de sa performance".

"Les deux parties ont évoqué les projets les plus importants pour l'observatoire visant la promotion et le renforcement du rôle de la société civile", a ajouté l'observatoire dans son communiqué.

"La place qu'occupe la société civile dans la dernière révision constitutionnelle est un acquis pour le renforcement de la participation à travers la citoyenneté, l'ouverture du débat sur le système juridique, la loi sur les associations, les mécanismes de financement et de gestion des projets, le partenariat avec les secteurs gouvernementaux et les entreprises économiques, les TIC, les réseaux sociaux et les mécanismes d'action de l'observatoire pour associer la société civile dans l'élaboration des politiques publiques", a ajouté cette instance consultative dans son communiqué.

Les représentants des associations ont, pour leur part, fait part de leur points de vues concernant les mécanismes de promotion de la collaboration de la société civile algérienne avec les différentes instances et établissements aux niveaux national, régional et international.